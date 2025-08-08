Joan Gonzalez del Lecce annuncia il ritiro a 23 anni: “Oggi è uno dei giorni più difficili della mia vita”

A soli 23 anni, Joan Gonzalez chiude la sua carriera da calciatore. L'ex centrocampista del Lecce, fermo da un anno per una patologia cardiaca scoperta durante il ritiro estivo del 2024, ha annunciato la decisione con un video pubblicato sui propri canali social. "Oggi è uno dei giorni più difficili, ma anche uno dei più significativi della mia vita – ha spiegato –. Dopo mesi di riflessioni e momenti di incertezza, è arrivato il momento di comunicare che metto fine alla mia carriera di calciatore".

Cresciuto nella Masia del Barcellona, Gonzalez era arrivato in Salento nel 2021. Dopo un'ottima stagione con la Primavera, si era guadagnato la promozione in Serie A collezionando 64 presenze, 2 gol e 4 assist tra il 2022 e il 2024. Lo stop forzato è arrivato lo scorso luglio, con la conferma dei medici che la patologia riscontrata lo avrebbe escluso definitivamente dall'attività agonistica.

Il ritiro di Joan Gonzalez: la lettera d'addio

Nel videomessaggio, Gonzalez ha ripercorso la sua breve carriera, affidandosi a ricordi e ringraziamenti: "Ricordo i giorni della partita come se fossero ieri: il tocco del prato bagnato, le urla della tribuna, il suono secco della palla quando colpisce lo stivale, i nervi prima del fischio d'inizio… Momenti che, ora, sento nel profondo perché so che non torneranno. Ci sono stati giorni di stanchezza, di errori, di arrabbiarmi con me stesso. Ma ci sono stati anche risate, gol, abbracci, sguardi complici con i compagni. Ricordo gli spogliatoi, i consigli dei veterani, le battute e gli occhi della mia famiglia sugli spalti".

Poi il saluto al Lecce e alla città: "Grazie al Lecce e al suo presidente per avermi aperto le porte di un club meraviglioso. Grazie agli allenatori che si sono fidati di me, ai compagni, allo staff e ai tifosi: mi avete fatto sentire parte di una vera famiglia. Lecce mi ha affascinato fin dal primo giorno, con le sue strade piene di storia, la sua luce e la sua gente. Lecce avrà sempre un posto speciale nel mio cuore".

Il messaggio del Lecce

Il Lecce ha affidato ai social il proprio saluto: "Grazie Joan per aver sempre onorato la nostra maglia. Sei stato capace di trasformare un sogno infranto in una nuova opportunità di crescita. Perdiamo un grande calciatore, ma continueremo a voler bene a un uomo vero che ama il Lecce e il Salento".

Un addio improvviso e doloroso, che chiude troppo presto il capitolo calcistico di un talento cresciuto tra Barcellona e Salento. Gonzalez, che nell'ultimo anno ha iniziato studi di economia, guarda ora al futuro lontano dal campo, ma con un legame indissolubile con la sua esperienza in giallorosso.