video suggerito

Joan Gonzalez del Lecce si ritira a 23 anni per un problema al cuore: “Gli abbiamo salvato la vita” A dare l’annuncio è stato il presidente, Sticchi Damiani, nella conferenza di fine stagione: “Il suo è un caso di studio”. Il calciatore spagnolo s’è dedicato agli studi in Economia. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

19 CONDIVISIONI condividi chiudi

Joan Gonzalez a 23 anni è costretto a ritirarsi. Non può più giocare al calcio a causa di una patologia cardiaca che gli venne diagnosticata nell'estate scorsa e lo tenne fuori dalla squadra del Lecce per tutta la stagione 2024-25. A distanza di un anno, nulla è cambiato e, consapevole che non potrà ottenere l'idoneità sportiva necessaria per riprendere l'attività agonistica, ha preso la decisione più saggia e dolorosa al tempo stesso: appendere le scarpette al chiodo. Il centrocampista spagnolo, prodotto di quella cantera del Barcellona che è fucina di calciatori, ha ripreso in mano la propria vita e scelto un nuovo percorso: gli studi in Economia e in gestione d'impresa per diventare un grande manager. Magari nel mondo del calcio ci tornerà ma attraverso una prospettiva differente rispetto a quella del campo e con un ruolo strategico dietro le quinte.

Il presidente dei salentini: "Caso di studio, gli hanno salvato la vita"

"Gli abbiamo salvato la vita", le parole del presidente, Sticchi Damiani, che nella conferenza stampa di fine anno ha dato la notizia bella e brutta al tempo stesso. E, in un ambiente ancora scosso dalla morte improvvisa di Graziano Fiorita (il massaggiatore venuto a mancare alla vigilia di una partita di campionato), è comprensibile quanto affetto e quanta premura possano esserci nei confronti del ragazzo. "In questi giorni – ha chiarito il massimo dirigente dei salentini – abbiamo avuto la conferma che la nuova visita di controllo non a fornito novità rispetto alla precedente. Gonzalez non avrà l'idoneità in modo definitivo".

Per sua fortuna, la buona stella ha voluto che la perizia dei medici scoprisse quel che non era mai venuto alla luce: la sua patologia è un "caso di studio – ha fatto sapere il presidente dei pugliesi -. Devo fare i complimenti al nostro staff medico ed al cardiologo Tondo perché l'hanno scoperta e hanno salvato la vita del ragazzo". Come ha reagito Gonzalez? "Gli faccio i complimenti perché ha preso la notizia con grande serenità. Joan si sta già dedicando agli studi economici e gli auguro possa diventare un grande manager. Con quella testa che ha sarebbe diventato anche un grande calciatore".

La breve carriera di Gonzalez dal Barcellona al Lecce

Joan Gonzalez è arrivato in Italia nell'agosto del 2021, Pantaleo Corvino lo prelevò dal settore giovanile del Barcellona e lo portò a Lecce inserendolo nella formazione Under 19. In Primavera 1 ha giocato 31 partite e segnato 8 gol, quel campionato gli spalancò le porte della prima squadra con la quale ha raccolto ben 64 presenze in Serie A e realizzato 2 reti (l'una al Monza, l'altra al Verona). Il debutto nel massimo campionato italiano avvenne il 13 agosto 2022 (Lecce-Inter 1-2). L'ultima partita giocata risale a fine maggio 2024 (0-0 col Napoli).