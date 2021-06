Nel calderone di mercato del Milan, alla ricerca dell'erede di Calhanoglu trasferitosi all'Inter, c'è anche James Rodriguez. Le indiscrezioni provenienti dall'Inghilterra raccontano della volontà del colombiano di lasciare l'Everton dopo l'addio del suo mentore Ancelotti. Una situazione che ha spinto il suo agente, Jorge Mendes, ad attivarsi per trovare una destinazione gradita. Tra i nomi caldi, anche quello del Milan.

Jorge Mendes avrebbe già sondato il terreno con il Milan per il possibile trasferimento del suo assistito. Il procuratore infatti vede nella squadra rossonera una possibile destinazione ideale per James Rodriguez, soprattutto ora che il colombiano andrebbe a colmare la lacuna rimasta dopo la partenza di Calhanoglu. Centrocampista, trequartista e all'occorrenza anche mezzala, l'ex Real Madrid con la sua esperienza e la sua tecnica potrebbe rivelarsi la risorsa giusta per i rossoneri. Questi ultimi comunque sembrano intenzionati a pescare in Premier, visto che hanno avviato i contatti anche con il Chelsea per Ziyech, oltre che per Giroud con il quale c'è un accordo di massima e Bakayoko.

L'unico intoppo potrebbe essere rappresentato dall'ingaggio di James Rodriguez che guadagna attualmente circa 6 milioni di euro. Sarebbe necessaria dunque una riduzione dello stipendio per il colombiano che sembra deciso a lasciare l'Everton. Una situazione legata all'addio di Ancelotti, che lo ha sorpreso e non poco, e che di fatto non preoccupa molto l'Everton che nell'ultima stagione ha dovuto fare i conti con i diversi infortuni del giocatore, e che in ottica "fair play finanziario", potrebbe giovare dal suo addio. In primis perché taglierebbe un ingaggio pesante e poi perché potrebbe incassare un discreto tesoretto. Al momento la sua valutazione di mercato si aggira su poco meno di 30 milioni.