Italiano prima di Bologna-Inter in Supercoppa: “Noi loro bestia nera? Sì, e abbiamo meno da perdere”

In Arabia Saudita da Campioni in carica in Coppa Italia: il Bologna di Vincenzo Italiano è pronta ad affrontare l'inedita avventura alle Final Four di Supercoppa Italiana, che per i felsinei inizierà in semifinale contro l'Inter. Cui il Bologna ha recentemente dato più di una amarezza, facendo perdere ai nerazzurri di fatto un paio di scudetti: "Noi bestia nera? Sì, ma sarà differente, una gara secca in cui l'Inter sarà differente. Ma noi abbiamo sicuramente meno da perdere".

Il Bologna bestia nera dell'Inter: "Sì, ma è una gara secca. Di certo noi siamo quelli che hanno meno da perdere"

Vincenzo Italiano è pronto a giocarsi la permanenza in Supercoppa Italiana il più a lungo possibile, fino a lunedì, che vorrebbe dire finale. In mezzo, però, la semifinale contro l'Inter squadra contro cui il Bologna in campionato si è tolto più di una soddisfazione, battendola e diventando una sorta di tabù che i tifosi sperano continui in Arabia: "Bologna bestia nera dell'Inter? Sì, ma sarà una partita secca e quindi diversa da tutte quelle che sono accadute in campionato. Sarà un'Inter differente, che sta proponendo qualcosa di diverso sul fronte tattico e formata da grandi campioni che la possono risolvere in qualsiasi momento. Io ho visto un po'di gare loro ed è un'Inter che gioca bene" ha poi spiegato ancora Italiano.

La conferenza stampa di Riad del Bologna prima della semifinale di Supercoppa contro l’Inter

"Arrembante e di qualità, anche contro il Liverpool al di là di quell'episodio del rigore. Noi dovremo tirare fuori il massimo, consapevoli che in gare come questa con la posta in palio altissima, tutto sarà differente e dovremo mettere in campo tutta la qualità che abbiamo a disposizione. C'è da perdere? Sì, ma noi abbiam meno da perdere delle altre"

Italiano e la voglia di sorprendere: "Bologna piccola tra le big, sappiamo che dovremo iper performare"

Per il Bologna un'occasione unica: piccola tra le grandi, in Supercoppa. Ma pronta a scrivere la storia, davanti ai propri tifosi, unici ad aver raggiunto l'Arabia per godersi l'avventura: "Siam qui insieme a tre grandi che stanno facendo e fanno la storia del calcio italiano. Noi? Siamo il quarto incomodo che proverà a mettere in difficoltà le grandi del nostro calcio. Essere qui è una spinta ulteriore anche per il futuro" sottolinea Italiano. "Non si può performare a livello normale, la competizione e le avversarie obbligano a fornire una prestazione super. Ci proveremo con determinazione ed orgoglio. Poi c'è l'imponderabile, ma un dettaglio un particolare potrà fare la differenza e noi sappiamo che dovremo iper-performare per sognare".