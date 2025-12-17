Supercoppa Italiana 2025, quando si giocano semifinali e finale: calendario e tabellone

Napoli, Inter, Bologna e Milan sono pronte ad affrontare la 38esima edizione della Supercoppa Italiana. A Riad andrà ancora una volta in scena il formato con due semifinali a eliminazione diretta e la finale che assegnerà il primo trofeo di questa stagione. Napoli-Milan aprirà il programma, seguita il giorno successivo da Bologna-Inter: le vincenti si affronteranno nella finale di lunedì 22 dicembre 2025.

Supercoppa Italiana, il tabellone delle partite: le date

Per il terzo anno consecutivo la Supercoppa Italiana si giocherà con il formato a quattro squadre che prevede due semifinali a eliminazione diretta. Si comincia con Napoli-Milan di giovedì 18 dicembre alle ore 20:00 italiane, seguita dalla seconda semifinale che si giocherà il giorno successivo allo stesso orario tra Bologna e Inter. Le due vincitrici si incontreranno per la grande finale prevista lunedì 22 dicembre, sempre alle ore 20:00.

Giovedì 18 dicembre, semifinale – ore 20:00 Napoli-Milan

Venerdì 19 dicembre, semifinale – ore 20:00 Bologna-Inter

Lunedì 22 dicembre – ore 20:00 Finale

Chi partecipa alla Supercoppa Italiana, il regolamento

Da qualche anno la Supercoppa Italiana ha presentato un nuovo format che coinvolge quattro squadre, scelte in base ai risultati che hanno coronato la passata stagione. Partecipano al mini-torneo che si gioca in Arabia Saudita le prime due classificate della Serie A e le finaliste della Coppa Italia: ci sarà quindi il Napoli che ha vinto lo Scudetto, l'Inter che si è presa il secondo posto a un punto di distanza, il Bologna che ha vinto la coppa dopo mezzo secolo di attesa e il Milan che ha perso in finale contro i rossoblù.

Dove vedere le partite della Supercoppa Italiana a Riad

Come successo anche nella stagione successiva è la Mediaset ad aver acquistato i diritti per trasmettere la Supercoppa Italiana in Italia. Napoli-Milan e Bologna-Inter saranno entrambe visibili in diretta tv in chiaro su Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity. Anche la finale sarà trasmessa sulle reti Mediaset senza necessità di sottoscrivere abbonamenti.