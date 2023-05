Italia-Inghilterra ai Mondiali Under 20, dove vederla in diretta TV e streaming: le formazioni della partita L’Italia sfiderà l’Inghilterra per gli ottavi di finale dei Mondiali Under 20: si gioca oggi, 31 maggio 2023, all’Estadio Ciudad de La Plata con fischio d’inizio alle ore 23.00 italiane. Tutte le informazioni sulla gara degli Azzurrini di Nunziata.

A cura di Vito Lamorte

L'Italia sfida l'Inghilterra per la partita valida per gli ottavi di finale dei Mondiali Under 20. Si gioca oggi, 31 maggio 2023, all'Estadio Ciudad de La Plata con fischio d'inizio alle ore 23.00 italiane. La gara si potrà vedere in diretta TV su RaiSport.

Gli Azzurrini di Carmine Nunziata hanno battuto per 3-0 la Repubblica Dominicana nell'ultimo turno del gruppo D e si sono piazzati al secondo posto alle spalle del Brasile per una migliore differenza reti: la Seleçao ne ha segnati 10 a fronte di 3 subiti, l’Italia 6 con 4 subiti e, infine, c'è la Nigeria con 4 goal segnati e 3 subiti che è volata agli ottavi come una delle quattro migliori terze del torneo. Agli inglesi allenati da Ian Foster è bastato il pareggio a reti bianche contro l’Iraq per mettere in cassaforte il primo posto nel girone E dopo i due successi con Tunisia e Uruguay.

Chi supererà il turno se la vedrà con la vincente tra Colombia e Slovacchia nei quarti di finale.

Le probabili formazioni di Italia-Inghilterra. Nunziata punterà sul tandem offensivo con Pafundi ed Esposito supportati da Baldanzi sulla trequarti. Foster col tridente Scarlett-Vale-Edozie.

Partita: Italia-Inghilterra

Quando: mercoledì 31 maggio 2023

Orario: 23:00

Dove: Estadio Ciudad de La Plata, La Plata

Diretta TV: RaiSport

Diretta streaming: RaiPlay

Competizione: Coppa del Mondo Under 20, ottavi di finale

Dove vedere Italia-Inghilterra in diretta TV

La partita tra l'Italia e l'Inghilterra si potrà seguire in diretta TV in chiaro e in esclusiva su RaiSport (canale 58), perché i diritti di tutte le gare della rappresentativa di Davide Nunziata sono stati acquisiti della Rai.

Italia-Inghilterra dove vederla in streaming

La partita tra Italia e Inghilterra sarà trasmesso anche in streaming gratuito sul portale RaiPlay oppure scaricando l'app su tutti i dispositivi mobile.

Mondiali Under 20, le probabili formazioni di Italia-Inghilterra

Carmine Nunziata manderà in campo Zanotti, Turicchia, Ghilardi e Fontanarosa nella linea difensiva davanti a Desplanches; in mediana Prati, Faticanti e Casadei con Baldanzi sulla trequarti pronto a innescare Pafundi ed Esposito.

ITALIA (4-3-1-2): Desplanches; Zanotti, Turicchia, Ghilardi, Fontanarosa; Prati, Faticanti, Casadei; Baldanzi; Pafundi, Esposito. CT: Nunziata.

INGHILTERRA (3-4-3): Cox; Quansah, Edwards, Humpreyes; Oyegoke, Devine, Scott, Gyabi; Scarlett, Vale, Edozie. CT: Foster.