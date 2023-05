Casadei capocannoniere ai Mondiali Under 20: Italia agli ottavi con una doppietta dell’ex Inter L’ex nerazzurro sblocca il match con la Repubblica Dominicana poi cala il tris dopo il raddoppio di Ambrosino. Azzurri agli ottavi dei Mondiali Under 20 per differenza reti, quasi sicuramente il prossimo avversario sarà l’Inghilterra.

Doppietta contro la Repubblica Dominicana. Qualificazione agli ottavi di finale in tasca. Balzo in vetta alla classifica capocannonieri (4 reti). L'Italia Under 20 nei Mondiali di categoria nel segno di Casadei, ex Inter ceduto al Chelsea (poi girato in prestito al Reading). Gli Azzurrini avevano una sola opportunità per continuare l'avventura iridata: battere i caraibici e farlo con un numero sufficiente di gol per incrementare la differenza reti. Un dettaglio statistico che le ha permesso di passare il girone quale seconda classificata.

Considerato l'arrivo a pari punti (6) di Brasile, Italia e Nigeria, la classifica finale viene stabilita dai numeri raccolti: i sudamericani chiudono con differenza reti a +7, la Nazionale a +2 mentre gli africani (che avevano battuto proprio la squadra di Nunziata) finiscono a +1. Le ‘aquile', però, non tornano a casa ma restano in corsa quale migliore terza. Quale sarà il prossimo avversario degli Azzurrini? Quasi sicuramente l'Inghilterra che è a punteggio pieno nel proprio raggruppamento e nell'ultimo turno andrà in campo contro l'Iraq 8a zero punti)

La partita. Avvio di match difficoltoso per l'Italia che ha pagato sia la tensione di una gara così importante sia l'atteggiamento tattico degli avversari. La gara di sblocca al 20° minuto (colpo di testa di Casadei su calcio d'angolo) e da quel momento inizia un match del tutto differente per la Nazionale che prende il dominio del gioco ma non riesce a trovare il guizzo giusto. Bisogna attendere il secondo tempo perché si materializzi il raddoppio. Ambrosino insacca facendosi trovare pronto al momento della deviazione. A chiudere la partita ci ha pensato ancora Casadei che ha calato il tris con un sinistro potente e preciso.

Il quadro delle qualificate e dei possibili accoppiamenti. Argentina, Uzbekistan, Usa, Ecuador, Brasile, Italia e Nigeria sono le nazionali che si sono qualificate per la fase a scontri diretti. La Nazionale se la vedrà con la prima del girone E, l'Inghilterra. L'Argentina dello juventino Matias Soulé, che nelle prime tre partite è sembrata devastante, attende di conoscere quale sarà l'accoppiamento: una delle migliori terze che verranno fuori dai gruppi C, D (Nigeria) ed E.