Italia-Belgio, cosa succede in caso di pareggio al 90’: supplementari e rigori, chi arriva terzo Italia e Belgio vanno in campo questo pomeriggio all’Allianz Stadium di Torino: alle ore 15 fischio d’inizio della finale di consolazione, valida per il terzo e quarto posto nella Nations League. In base al regolamento, a differenza delle semifinali e del big match per il titolo in palio a San Siro, in caso di parità non ci saranno tempi supplementari ma si passerà direttamente ai calci di rigore.

L'imbattibilità dell'Italia di Roberto Mancini è caduta contro la Spagna. Dopo 37 risultati utili consecutivi gli Azzurri hanno perso (1-2) nella semifinale di Nations League giocata a San Siro: Ferran Torres e Gavi i protagonisti della vittoria delle Furie Rosse che vendicano anche la sconfitta (ben più dolorosa) subita agli Europei ai calci di rigore. Gli iberici restano al "Meazza" per la finalissima di domenica con la Francia che vale il trofeo, la Nazionale trasloca a Torino dove affronterà il Belgio (battuto 2-3 dai transalpini) per il piazzamento di consolazione. All'Allianz Stadium di Torino (fischio d'inizio alle ore 15) c'è in palio il terzo posto e, cosa non meno importante, la voglia di uscire a testa alta dal campo e dalla competizione.

Non ci sarà lo juventino Leonardo Bonucci, uno dei protagonisti in negativo della partita che ci ha escluso dal match clou. Espulso per doppia ammonizione (due ingenuità che hanno reso più difficile il compito degli Azzurri contro un avversario forte e in palla), il difensore si è scusato con il gruppo e il ct ("poteva stare più attento", le parole di Mancini nelle interviste del post-gara), s'è detto arrabbiato con se stesso lasciando in anticipo il ritiro della Nazionale. Considerata la sua indisponibilità per la gara di oggi, ha raggiunto subito il club di appartenenza.

In caso di pareggio tra Italia e Belgio al termine dei 90 minuti regolamentari cosa succede? Se per la finale maggiore, quella che vale titolo e trofeo, si ricorrerà prima ai tempi supplementari (due da 15 minuti) e poi ai calci di rigore non sarà la stessa cosa per la finale che designerà la terza e la quarta classifica di questa edizione della Nations League. In base al format e al regolamento della competizione, infatti, non sono previsti tempi supplementari (lo erano per le semifinali). Per decidere il piazzamento si passerà direttamente ai tiri dal dischetto.