L’Inter ora fa i conti per lo scudetto: quanti punti mancano e quando può arrivare la festa

Inter 72 punti, Napoli 65. La 31ª giornata di campionato, grazie alla vittoria (e al sorpasso) dei partenopei sul Milan, ha spinto la squadra di Chivu verso lo scudetto. A 7 turni dalla fine della Serie A, i 7 punti di vantaggio dei nerazzurri (reduci dal successo sulla Roma) non bastano ancora per avere la certezza matematica del titolo. Quanti ne mancano ancora e quando può arrivare la vittoria aritmetica del tricolore? Conti alla mano, ai nerazzurri ne servono 15, frutto di 5 vittorie nelle prossime 5 partite. O anche meno, se i campani incappano in risultati sfavorevoli. Ammesso che la formazione di Conte tenga lo stesso passo di risultati, il 10 maggio, in occasione della trasferta dell'Olimpico contro la Lazio (36ª giornata), può essere la data fatidica perché l'Inter cucia ufficialmente la coccarda tricolore sulla maglia. A 180 minuti dalla conclusione del torneo, una volta raggiunta quota 87 punti, i partenopei non avrebbero più alcuna opportunità per cancellare il distacco dalla vetta.

E il Napoli, quante speranze ha ancora? Sulla carta qualcuna ne ha, almeno fino a quando l'aritmetica lo permette. Ma non è padrone del proprio destino dovendo sperare in più di un passo falso dell'Inter per ipotizzare un aggancio e un ribaltone in testa. Pur vincendole tutte, infatti, la quota scudetto a cui al massimo possono ambire gli azzurri è di 86 punti. Cosa vuol dire? Che l'Inter nelle prossime 7 giornate non deve più 13 punti e fermarsi a 85. In teoria, è possibile. Poi c'è la realtà del campo e dei risultati che è un'altra cosa.

C'è ancora un altro scenario: l'arrivo a pari punti. In quel caso a determinare la vincitrice dello scudetto non sarà il ricorso agli scontri diretti o a qualsiasi altro criterio per definire la classifica esatta ma uno spareggio. Inter e Napoli si giocherebbero lo scudetto in 90 minuti.

Il calendario dell'Inter e del Napoli nella volata scudetto

Como, Cagliari, Torino, Parma, Lazio, Verona e Bologna sono i prossimi avversari dell'Inter che giocherà 4 delle 7 gare restanti in trasferta. E l'impressione è che, scollinata senza danni (meglio ancora, se con una vittoria) la sfida in riva al Lago contro la squadra di Fabregas, la strada che conduce allo scudetto è in discesa.

Il calendario dell'Inter

32ª Como-Inter (Serie A)

33ª Inter-Cagliari (Serie A)

34ª Torino-Inter (Serie A)

35ª Inter-Parma (Serie A)

36ª Lazio-Inter (Serie A)

37ª Inter-Verona (Serie A)

38ª Bologna-Inter (Serie A).

Parma, Lazio, Cremonese, Como, Bologna, Pisa e Udinese sono le avversarie del Napoli che disputerà al Maradona 4 delle 7 sfide in calendario fino al termine della Serie A. La formazione di Conte ha il percorso obbligato: deve vincerle tutte o, addirittura, beneficiare di una catastrofe assoluta di risultati dell'Inter per realizzare l'impresa scudetto.

Il calendario del Napoli

32ª Parma-Napoli

33ª Napoli-Lazio

34ª Napoli-Cremonese

35ª Como-Napoli

36ª Napoli-Bologna

37ª Pisa-Napoli

38ª Napoli-Udinese.

Chi vince lo scudetto tra Inter e Napoli in caso di arrivo a pari punti

Il Napoli è in vantaggio negli scontri diretti con l'Inter: ha pareggiato 2-2 a San Siro e vinto 3-1 al Maradona. In base al regolamento, però, questo dato ormai non ha più alcun rilievo in caso di arrivo a pari punti alla fine del campionato. A prendere lo scudetto sarà la vincente dello spareggio che si giocherà in gara unica, in casa della squadra meglio piazzata (in questo caso, sarebbe il Napoli). Qualora la parità dovesse persistere al termine dei 90 minuti, non ci saranno tempi supplementari ma si batteranno direttamente i calci di rigore.