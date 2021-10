Bonucci via subito dalla Nazionale: “Sono arrabbiato, mi dispiace” Leonardo Bonucci lascia il ritiro della Nazionale italiana e torna a Torino. Il capitano azzurro sarà infatti squalificato per la finale per il terzo posto della Nations League in programma domenica prossima. Il difensore della Juventus nel dopo partita ha chiesto scusa a tutti per la sua espulsione.

A cura di Paolo Fiorenza

Leonardo Bonucci lascerà oggi il ritiro dell'Italia: il capitano della Nazionale, espulso nel corso del primo tempo della semifinale di Nations League, non potrà prendere parte per squalifica alla finale per il terzo posto in programma domenica prossima alle 15 e dunque farà subito ritorno a Torino. Una buona notizia per la Juventus, che ritrova in anticipo uno dei giocatori cardine della squadra di Allegri, ma sicuramente un brutto colpo per il morale del ragazzo viterbese, il cui doppio giallo ha pesantemente condizionato l'esito dell'incontro perso a San Siro per 2-1.

Nel dopo partita, Bonucci ha postato un messaggio sui propri profili social, chiedendo scusa a tutti per il suo improvvido comportamento in campo che ha lasciato in inferiorità numerica la formazione di Mancini, condannandola ad una gara di grande sofferenza: "Sono più arrabbiato di Voi, prima di tutto con me stesso. Mi dispiace e chiedo scusa. Ma questa Italia si rialzerà e sarà più forte che mai!"

L'espulsione di Bonucci è stata una doccia gelata per l'Italia, in quel momento già sotto per uno a zero e che di lì a poco avrebbe incassato la rete del raddoppio spagnolo dello scatenato Ferran Torres negli spiccioli finali del primo tempo. Una leggerezza che non ci si aspetta da uno dei giocatori più esperti e leader carismatici della Nazionale azzurra. Lo stesso Roberto Mancini non ha fatto nulla nel dopo gara per nascondere di esserci rimasto male: "È un dispiacere così. Saremmo potuti rimanere in 11, abbiamo commesso un ingenuità. Leo doveva fare attenzione". Il capitano della Nazionale è il primo a saperlo.