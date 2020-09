La valigia sul letto di Arturo Vidal è quella di un viaggio di poco meno di due ore: tanto basta, infatti, per spostarsi da Barcellona a Milano e dare inizio alla sua seconda avventura nel campionato di Serie A. Dopo l'addio alla Juventus nell'estate del 2015, e dopo le esperienze in Germania e Spagna, il 33enne centrocampista cileno è dunque pronto a rimettersi agli ordini di Antonio Conte: l'allenatore che lo ha valorizzato ai tempi di Torino e imposto alla dirigenza dell'Inter.

Sull'arrivo e la firma del mastino della ‘Roja' non c'è ormai più nessun dubbio, e la conferma arriverà non appena Diego Godin si trasferirà al Cagliari. Il passaggio del difensore alla corte di Di Francesco darà infatti il via all'operazione Vidal, con il cileno che arriverà nella sede nerazzurra di Viale della Liberazione per firmare il suo contratto biennale (con opzione sul terzo anno) a sei milioni netti a stagione.

L'obiettivo di Conte

La pazienza di Marotta e Ausilio e dello stesso centrocampista, sta dunque per essere premiata. In questi giorni il club ha inoltre apprezzato l'approccio del giocatore, che in attesa della chiamata da Milano ha sempre cercato di mantenersi in condizioni fisiche perfette con allenamenti individuali e con i compagni del Barcellona: un dettaglio importante per Antonio Conte, che vorrebbe far debuttare Vidal in occasione del match con la Fiorentina.

Arturo Vidal è dunque atteso a Milano entro le prossime 48 ore, al più tardi nella giornata di lunedì 21 settembre. Il comitato d'accoglienza al Suning Training Center è già stato allertato, così come i medici della clinica Humanitas di Rozzano (alle porte di Milano), dove ogni giocatore dell'Inter si reca per le visite mediche prima della firma sul contratto in sede.