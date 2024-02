Inter scatenata, Zielinski ha già effettuato le visite mediche: arriverà a parametro zero dal Napoli Piotr Zielinski sarà un nuovo giocatore dell’Inter. Il polacco ha già effettuato le visite mediche e dovrà solo firmare il suo nuovo contratto. Arriverà a parametro zero dal Napoli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

L‘Inter è insaziabile sul mercato. Il club nerazzurro ha messo a segno due colpi già definiti con un accordo verbale qualche mese fa. Dopo Mehdi Taremi, che domani si sottoporrà alle visite mediche di rito, oggi Sky Sport fa sapere che Beppe Marotta ha definito tutto anche con Piotr Zielinski. Il fantasista del Napoli vedrà scadere il suo contratto con gli azzurri tra poco, il 30 giugno 2024. Un accordo che di fatto non sarà prolungato e che ha visto proprio l'Inter approfittare della situazione per inserirsi nella trattativa.

"Ho detto a Marotta che non si sta comportando bene" aveva detto Aurelio De Laurentiis a proposito del passaggio di Zielinski all'Inter a parametro zero. E in effetti è stato proprio così. Il polacco firmerà il suo contratto con l'Inter nei prossimi giorni dopo l'accordo verbale completato settimane fa. Effettuate anche le visite mediche di rito con Zielinski che così potrà unirsi a luglio ai nerazzurri così come Mehdi Taremi, che dovrebbe sottoporsi alle visite mediche, nella giornata di domani. Per lui pronto un contratto di 3 anni più uno, con un ingaggio da circa 4 milioni di euro a stagione.

Zielinski protagonista dell'ultimo Scudetto col Napoli.

Un autentico blitz quello dell'Inter che in meno di 24 ore ha praticamente definito l'affare perfezionando anche le visite mediche. Due colpi che fanno sorridere Simone Inzaghi che potrà contare per la prossima stagione già su due giocatori di grande affidamento. Di questo il tecnico piacentino deve sempre ringraziare Beppe Marotta che si conferma un cecchino nel riuscire a mettere a segno colpi a parametro zero. Zielinski andrà a rinforzare la mediana dell'Inter e darà ulteriore fantasia e imprevedibilità alla manovra nerazzurra.

"Magari ha un procuratore che sente il profumo o la puzza del denaro, evidentemente avrà immaginato di prendere un bel biscotto. Avrà convinto il ragazzo, la moglie e il suocero…" aveva detto di questo presunto affare con l'Inter – ora confermato – lo stesso De Laurentiis confermando di fatto di aver perso il giocatore. Una conferma di quanto ormai Zielinski possa considerarsi un ex giocatore del Napoli è data anche dall'esclusione del giocatore dalla lista Champions. Nel suo futuro adesso c'è solo l'Inter.