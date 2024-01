De Laurentiis smaschera Marotta sulla trattativa Zielinski-Inter: “Non ti stai comportando bene” De Laurentiis ha parlato al termine dell’Assemblea di Lega Serie A: il presidente del Napoli si è soffermato sul caso Zielinski e sulle voci che danno il centrocampista polacco molto vicino all’Inter per il prossimo anno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Aurelio De Laurentiis ha parlato all'uscita dall'assemblea della Lega Serie A, andata in scena oggi in via Rosellini a Milano, e si è soffermato anche sulla vicenda Zielinski. Il calciatore polacco non sembra intenzionato a restare al Napoli il prossimo anno e potrebbe andare via a zero, visto che il suo contratto è in scadenza a giugno.

La società partenopea ha provato a dialogare con il centrocampista e il suo agente ma, in base ai rumors di mercato, Piotr sarebbe molto vicino all'Inter per il prossimo anno. Il club nerazzurro è da tempo interessato a Zielinski, che è un pallino di Ausilio, e in questa fase delicata della sua carriera avrebbe scelto di aprire una nuova fase accettando l'offerta dell'Inter di 3 anni più opzione per il quarto a 4,5 milioni di euro a stagione, decisamente più alta di quella propostagli dal club azzurro per rinnovare. Si tratta di indiscrezioni che rimbalzano da diverse settimane ma che sembrano trovare riscontri col passare dei giorni, visto che il rinnova col Napoli di Piotr non arriva.

Il presidente del Napoli ha parlato così della situazione: "Zero speranze di vedere Zielinski al Napoli nella prossima stagione? È un bravissimo ragazzo e un ottimo giocatore, è stato otto anni qui. Certe storie d'amore vanno al termine da sole. Se lui volesse restare, noi siamo qui ad abbracciarlo e a tenerlo con noi. Ma se lui vuole partire perché magari ha un procuratore che sente il profumo o la puzza del denaro, evidentemente avrà immaginato di prendere un bel biscotto. Avrà convinto il ragazzo, la moglie e il suocero…".

De Laurentiis ha raccontato uno scambio di battuto con Beppe Marotta, ad dell'Inter, in merito a Zielinski: "Io vi dico solo una cosa: siccome i media scrivono una marea di cavolate, il signor Zielinski prende uno stipendio molto più alto di quello che andrebbe a prendere all'Inter. Se va all'Inter? Io, con il sorriso, ho detto a Marotta ‘non ti stai comportando bene'. Lui mi risponde ‘non è vero, non è vero', per cui diventa una specie di gag".

Nelle scorse ore si è fatta sempre più insistente la voce di un rapporto ai minimi termini tra Piotr Zielinski ed Aurelio De Laurentiis a causa della mancata cessione in Arabia e dell'accordo non trovato per rinnovare il contratto con il Napoli. A riportare queste voci sono alcuni media polacchi, che puntano il dito contro il presidente del Napoli per come ha gestito uno dei calciatori più importanti della squadra azzurra e anche lo scarso impiego recente del numero 20 non sarebbe soltanto un caso.

De Laurentiis ha commentato anche le parole di Victor Osimhen, che qualche giorno fa ha fatto capire di voler andare via a fine anno nel corso di un'intervista alla CBS: "Lo sapevamo già dalla scorsa estate. La trattativa (per il rinnovo, ndr) non sarebbe stata così lunga altrimenti. Noi sapevamo già che sarebbe andato al Real Madrid, o al Paris Saint Germain o in Premier League".