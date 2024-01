Osimhen fa tremare i tifosi del Napoli: “Ho già deciso dove giocherò l’anno prossimo” L’attaccante è impegnato in Coppa d’Africa con la Nigeria, qualificata agli ottavi di finale. Ha firmato di recente il rinnovo di contratto ma quella firma non è certo un vincolo che gli impedirà, qualora dovesse arrivare una società in grado di pagare la maxi-clausola di 120-130 milioni, di fare i bagagli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Victor Osimhen durante l'intervista dal ritiro della Nigeria in Coppa d'Africa.

Victor Osimhen è lontano da Napoli, in Coppa d'Africa. La sua Nigeria s'è qualificata agli ottavi di finale, attende l'avversaria che sfiderà il 27 gennaio nel primo dei match a eliminazione diretta. Pescherà la seconda classificata del Gruppo C (una tra Senegal e Guinea) e per adesso il ritorno in Serie A è opzione che resta in sordina.

L'attaccante che nella scorsa stagione è stato cannoniere del campionato e tra i protagonisti assoluti dello scudetto ha rinnovato di recente il contratto coi partenopei di recente. Ma quella firma non è certo un vincolo che gli impedirà, qualora dovesse arrivare una società in grado di pagare la maxi-clausola di 120-130 milioni, di fare i bagagli e dirigersi altrove. Anzi, onde evitare perdite di tempo sembra avere già pronto il necessaire.

Resta in azzurro oppure andrà via? E dove? La pista più calda porta in Premier League: sia perché lo stesso Osimhen non ha mai fatto mistero di voler giocare in quel torneo che è ricco e affascinante, sia perché solo alcune delle munifiche società inglesi possono garantirgli ingaggio elevato ed ambizioni altrettanto importanti. Sempre che non ceda alla tentazione, che pure è stata fortissima, dell'avventura in Arabia.

"Girano voci sul fatto che dall'anno prossimo io possa giocare in Premier League – ha ammesso nell'intervista a CBS Sports Golazo -. Quando sei uno degli attaccanti più forti del mondo ti aspetti questo tipo di cose. E del resto quello inglese è uno dei campionati più grandi e migliori al mondo".

È lì che sarà protagonista? Forse… Il Chelsea è uno dei club che ha messo gli occhi su di lui da tempo. Ma nulla è ancora ufficialmente deciso. Nella sua testa, sì. E lo dice senza giri di parole né abbandonandosi alla solita retorica della maglia e del bacio allo stemma. Già nell'estate scorsa è stato a un passo dall'addio, a fine stagione potrebbe salutare tutti. Intanto, De Laurentiis deve affrontare quel pasticciaccio brutto della plusvalenza fatta per ingaggiarlo nell'operazione col Lille.

"Adesso sono al Napoli… Ma ho già deciso – ha aggiunto Osimhen -. So già cosa è meglio per me e per la mia carriera. So già qual è la decisione più giusta per l'anno prossimo".

Non si sbilancia sulla destinazione, non può né vuole farlo. E poi non sarebbe ‘cortese' affrontare certe questioni dopo un contratto prolungato da poco. Ma il messaggio è chiaro: "Per ora voglio finire la stagione alla grande, pensare alla mia vita e alla mia famiglia. Solo allora si saprà cosa ho deciso di fare".