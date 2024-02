Taremi è dell’Inter, farà subito le visite mediche: Marotta piazza l’ennesimo colpo a parametro zero Mehdi Taremi è pronto a diventare un nuovo giocatore dell’Inter. L’attaccante iraniano svolgerà domani le visite mediche con i nerazzurri. In scadenza di contratto a giugno col Porto, il centravanti arriverà a parametro zero alla corte di Simone Inzaghi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

L'Inter del futuro inizia subito a prendere forma. Il calciomercato dei nerazzurri prosegue in vista della prossima stagione. Per consegnare una rosa già totalmente completa in ritiro a Simone Inzaghi, il club sta già chiudendo ogni aspetto per gli acquisti di nuovi giocatori. Il primo sarà Mehdi Taremi che è pronto a dire ufficialmente "sì" ai nerazzurri. L'attaccante iraniano di proprietà del Porto, si recherà nella giornata di domani a Milano per sottoporsi alle visite mediche di rito proprio con l'Inter.

Ad annunciarlo è Sky Sport che sottolinea come l'attaccante, dopo un lungo corteggiamento prima del mercato di gennaio, abbia ora perfezionato ogni aspetto del suo trasferimento in nerazzurro. Di fatto il suo contratto con il Porto scadrà il prossimo 30 giugno 2024 e non sarà rinnovato. Ecco perché Beppe Marotta, maestro di colpi a parametro zero, ne ha subito approfittato anticipando tutti sul tempo lavorando da mesi sul trasferimento del giocatore. E ora potrà dare a Inzaghi un centravanti di tutto rispetto.

Taremi durante la finale di Coppa d'Asia contro il Qatar.

E pensare che Taremi era stato per diverso tempo corteggiato dal Milan prima che i rossoneri virassero su altri obiettivi. Milano nel destino dunque per un giocatore come l'iraniano che al Porto è stato per anni un autentico trascinatore. Ben 86 gol e 53 assist dal 2020 nel club portoghese che certificano l'incredibile capacità realizzativa del 31enne. Taremi è reduce dalla finale di Coppa d'Asia persa dall'Iran contro il Qatar. Le visite mediche con l'Inter erano infatti previste proprio dopo la finale del torneo continentale.

Ora l'Inter ha potuto finalmente procedere con il primo step necessario per mettere successivamente nero su bianco sull'accordo che, come da regolamento, può già essere depositato. Taremi sarà il primo colpo di Marotta a parametro zero per la prossima stagione anche se la dirigenza nerazzurra è già pronta a metterne a segno un altro. Si tratta di Zielinski che come dichiarato pubblicamente dal presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, lascerà i partenopei a parametro zero e a meno di clamorosi risvolti andrà proprio all'Inter.