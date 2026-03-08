Milan-Inter, il giallo del gol di Carlos Augusto: Doveri aveva già fischiato? Cosa è successo davvero

Doveri aveva già fischiato l'interruzione del gioco prima che Carlos Augusto segnasse il gol del pareggio dell'Inter contro il Milan in pieno recupero. Ecco perché "tecnicamente" non si può parlare di rete annullata ai nerazzurri. In tempo reale, durante la telecronaca, si era già avvertito distintamente il sibilo ma il boato del pubblico di fede nerazzurra scoppiato pochi istanti dopo lo aveva fatto passare in secondo piano. La domanda è un'altra: cosa ha fischiato il direttore di gara? In quei minuti finali molto concitati il calcio d'angolo era stato battuto dai nerazzurri senza attendere la sua autorizzazione. Il gioco, quindi, non poteva essere considerato ripreso senza il suo fischio: è la spiegazione che l'arbitro ha dato ai calciatori nerazzurri che protestavano per la rete non convalidata. La tempestività della segnalazione fa il paio con la sensazione di beffa da parte dell'Inter e di grosso pasticcio.

Cosa è successo sull'angolo battuto da Dimarco

È il 92°, l'Inter è in pressione per l'ultimo assalto nel recupero e guadagna un calcio d'angolo. Lo batte Dimarco: la traiettoria a rientrare è carica d'effetto, nessun calciatore del Milan riesce a deviare la palla, ce la fa (sia pure di striscio) Carlos Augusto che la mette dentro. Ma è in questa frazione di secondi che Doveri interviene e fischia. La mimica e la postura del direttore di gara è chiara: agita le mani e la testa, indica subito di nuovo il calcio d'angolo che va ribattuto. Attorniato dai calciatori dell'Inter che protestano e non riescono a capire perché l'1-1 non è valido dice: "Avevo già fischiato l'interruzione" ripete ai nerazzurri spiegando che senza il suo assenso formare il corner precedente non poteva essere ritenuto valido.