Inter-Juventus di Coppa italia oggi in TV, dove vederla in chiaro e streaming: formazioni del derby d’Italia Inter-Juventus è la semifinale di ritorno di Coppa Italia in diretta tv su Canale 5: calcio d’inizio alle 21 allo stadio Giuseppe Meazza tra le formazioni di Allegri e Inzaghi.

A cura di Vito Lamorte

Inter–Juventus semifinale Coppa Italia, dove vederla in TV e streaming.

Partita decisiva quella che andrà in scena questa sera al San Siro: Inter e Juve oggi si sfidano nella semifinale di ritorno della Coppa Italia. Si riparte dall'1-1 dell'andata: chi vince strappa il pass per la finale contro la vincente di Fiorentina-Cremonese. La partita Inter-Juve si gioca oggi, mercoledì 26 aprile, alle ore 21 e sarà trasmessa in diretta TV in chiaro su Canale 5 e in streaming gratis su Mediaset Infinity. Arbitrerà Daniele Doveri della sezione di Roma 1.

L'Inter è reduce dalla in campionato in trasferta a Empoli mentre la Juve – che si è vista restituire i 15 punti di penalità – ha perso in casa contro il Napoli: per le formazioni di Allegri e Inzaghi una competizione fondamentale

L'andata si è conclusa con un pareggio per 1-1 terminata in rissa con protagonisti Cuadrado e Handanovic dopo l'espulsione di Lukaku in seguito alla sua esultanza di reazione ai cori razzisti della tribuna Sud dello Stadium. Il laterale colombiano e il portiere sloveno sono stati squalificati mentre Big Rom, dopo il ricorso respinto, è stato graziato dal presidente della FIGC Gravina dopo che era stata revocata la squalifica per il settore dell'impianto.

Le probabili formazioni di Inter-Juventus. Due dubbi per Inzaghi: il primo è sul regista con Brozovic in campo nell'ultima contro l'Empoli che dovrebbe lasciare il posto a Calhanoglu, e il secondo è tra Dzeko e Lukaku. Allegri dovrà fare a meno di Vlahovic, che non ci sarà per via di una distorsione alla caviglia che si è procurato in allenamento. Bonucci torna titolare.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez. Allenatore: Inzaghi.

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Bremer, Bonucci, Danilo; De Sciglio, Rabiot, Locatelli, Miretti, Kostic; Di Maria, Milik. Allenatore: Allegri.

Quando: mercoledì 26 aprile 2023

Orario: 21:00

Dove: stadio Giuseppe Meazza, Milano

Diretta TV: Canale 5

Diretta streaming: Mediaset Infinity

Competizione: Coppa Italia, semifinale

Dove vedere Inter-Juventus in diretta TV: il canale in chiaro

Dove vedere Inter-Juventus in TV? La semifinale di ritorno di Coppa Italia sarà trasmessa in TV in chiaro su Mediaset Canale 5 con fischio d'inizio alle 21:00. Per vedere la partita dunque non saranno necessari abbonamenti. Telecronaca affidata a Massimo Callegari con Massimo Paganin al commento.

Inter-Juventus, dove vederla in streaming

Inter-Juventus si potrà vedere anche in streaming in chiaro su Mediaset Infinity sfruttando una buona connessione internet. Per seguire la semifinale di Coppa Italia basterà sintonizzarsi sulla piattaforma attraverso dispositivi portatili o computer.

Le probabili formazioni di Inter-Juventus per la semifinale di Coppa Italia

Inzaghi non avrà lo squalificato Handanovic mentre potrà contare su Lukaku: il belga, però, dovrebbe accomodarsi in panchina a favore di Dzeko e Lautaro. Mkhitaryan tornerà titolare, con Barella e Calhanoglu in mediana. Darmian nel trio difensivo con Acerbi e Bastoni.

Allegri senza Cuadrado, squalificato per tre turni dal Giudice Sportivo: a destra ci sarà De Sciglio, Kostic a sinistra con Rabiot, Locatelli e Miretti in mezzo al campo. Tandem offensivo composto da Di Maria e Milik. Bremer rientra dopo i problemi fisici dei giorni scorsi e al centro della difesa ci sarà Bonucci. Perin tra i pali.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez. Allenatore: Inzaghi.

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Bremer, Bonucci, Danilo; De Sciglio, Rabiot, Locatelli, Miretti, Kostic; Di Maria, Milik. Allenatore: Allegri.

Finale Coppa Italia, chi vince affronta la vincente di Fiorentina-Cremonese

Dal doppio confronto tra Juventus-Inter affronterà la vincente della doppia sfida tra la Cremonese e la Fiorentina in finale di Coppa Italia, che è in programma il 24 maggio in gara secca allo stadio Olimpico di Roma. La partita di andata ha visto la Viola vincere per 2-0.