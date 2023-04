Sospesa la squalifica alla curva della Juve per i cori razzisti a Lukaku: col Napoli settore aperto Sospesa la squalifica di un turno alla curva della Juventus dopo i cori razzisti e gli ululati nei confronti di Romelu Lukaku: contro il Napoli il settore sarà aperto al pubblico.

A cura di Vito Lamorte

La Corte Sportiva d'Appello nell'udienza fissata per oggi 14 aprile 2023, e tenutasi in videoconferenza, ha giudicato il reclamo (con procedimento d'urgenza) proposto dalla società bianconera il 10 di aprile in merito alla sanzione di disputare una gara con la Tribuna Sud chiusa e senza spettatori a causa degli episodi verificatisi in in occasione della gara di Coppa Italia contro l'Inter del 4 aprile rimettendo la cognizione del reclamo del club alle Sezioni unite e sospendendo la sanzione.

Questo il dispositivo che sospende la sanzione nei confronti della Vecchia Signora: "Rimette la cognizione del reclamo alle Sezioni Unite ai sensi dell’art. 70, comma 4, C.G.S. e sospende la sanzione inflitta. Dispone la comunicazione alla parte con PEC".

Dopo i fatti dello Stadium dello scorso 4 aprile durante la gara d'andata di semifinale di Coppa Italia tra Juve e Inter, il Giudice sportivo Gerardo Mastrandrea aveva deciso la chiusura della Tribuna Sud per "cori e grida di discriminazione razziale nei confronti del calciatore della Soc. Internazionale Lukaku Bolingoli Romelu".

La Juventus, dopo aver richiesto gli atti, ha presentato ricorso e ha voluto che fosse stato preso in considerazione l’impegno del club nel supportare le istituzione a individuare i soggetti colpevoli: grazie al servizio di sicurezza interno la società ha individuato i due tifosi autori dei cori e degli ululati razzisti, ai quali sono state applicate le misure del Codice di gradimento e così un minorenne resterà fuori da tutte le partite della Juventus per dieci anni mentre la persona maggiorenne sarà escluso a vita.

Oggi è arrivata la sospensione della sanzione da parte della Corte d'appello. Adesso bisogna capire quando si riunirà la corte a Sezioni Unite: se questo avverrò dopo il 22 aprile allora Juventus-Napoli sarà aperta a tutti i tifosi, anche nel settore tribuna Sud primo anello dell'Allianz Stadium.