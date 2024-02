Inter-Juventus dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni del derby d’Italia Derby d’Italia in chiave scudetto con Inter-Juventus che oggi si affrontano nel big match della 23ª giornata di Serie A: tre punti pesantissimi per entrambe le formazioni. Calcio d’inizio alle 20:45, diretta TV e streaming Dazn. Le ultime news sulle formazioni di Inzaghi e Allegri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Inter–Juventus si sfidano nel derby d'Italia, big match della 23ª giornata di Serie A. La partita, in programma oggi alle 20:45, vale una fetta importante di scudetto in questo girone di ritorno (all'andata finì 1-1). Lo stadio di San Siro sarà gremito per ospitare il derby d'Italia con la partita che sarà trasmessa in diretta tv e in streaming su Dazn. Arbitra Maresca.

L'Inter – che deve recuperare la gara non giocata contro l'Atalanta in concomitanza della Supercoppa italiana vinta in Arabia Saudita – è in vetta alla classifica, a +1 sulla Juventus (che ha una partita in più): una doppia vittoria le consentirebbe di staccare i bianconeri e scattare in fuga verso il titolo tricolore. Cinque successi consecutivi (l'ultimo al Franchi con la Fiorentina, non senza polemiche per episodi da moviola) e una rosa al completo rilanciano i nerazzurri in un febbraio denso d'impegni che culminerà con il doppio confronto in Champions con l'Atletico Madrid (ottavi di finale tra il 13 e il 20). Il pareggio con l'Empoli ha smorzato la rimonta della squadra di Massimiliano Allegri che a Milano si presenterà forte della solidità difensiva e di Vlahovic ritrovato in attacco.

Partita: Inter-Juventus

Quando si gioca: domenica 4 febbraio 2024

Orario: 20:45

Dove si gioca: stadio Meazza di San Siro, Milano

Canale TV: Dazn, Zona Dazn su Sky

Diretta streaming: Dazn

Competizione: Serie A, 23ª giornata

Dove vedere Inter-Juventus in TV su Sky o DAZN

La partita Inter-Juventus sarà visibile in diretta tv (ma solo per abbonati) su Dazn. Si potrà assistere al match utilizzando una smart tv oppure adattando i televisori con dispositivi quali console di gioco (Play Station, Xbox), Google Chromecast o Amazon Firestick. Gli abbonati a Sky che hanno attivato il servizio potranno sintonizzarsi sul canale 214, Zona Dazn. La telecronaca della partita sarà condotta da Pierluigi Pardo, che avrà al suo fianco Massimo Ambrosini per il commento tecnico.

Inter-Juventus, dove vederla in streaming

Inter-Juventus andrà in onda anche in diretta streaming su Dazn (solo per abbonati). La partita sarà visibile accedendo alla piattaforma attraverso la app oppure collegandosi al sito. Non ci sarà alcuna possibilità di vedere l'incontro su Sky Go né su NOW.

Le probabili formazioni di Inter-Juventus

Nell'Inter Simone Inzaghi può contare su Barella e Calhanoglu, al rientro dalla squalifica. Nella Juventus di Allegri c'è Yildiz favorito per una maglia da titolare rispetto a Chiesa. Allegri non avrà Milik (squalificato).

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. Allenatore: Simone Inzaghi.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Yildiz. Allenatore: Massimiliano Allegri.