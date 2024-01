Baldanzi risponde a Vlahovic, l’Empoli ferma la Juve: Allegri manca l’allungo sull’Inter L’Empoli ferma la Juve e Allegri non riesce ad allungare sull’Inter in vista dello scontro diretto: finisce 1-1. Vlahovic sblocca la gara dell’Allianz, Baldanzi rimette tutto in equilibrio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Operazione allungo: la Juve non risponde ‘presente'. Dopo il sorpasso di Lecce la squadra di Massimiliano Allegri aveva la possibilità di presentarsi allo scontro diretto per lo Scudetto contro l'Inter in vantaggio ma il pareggio per 1-1 contro l'Empoli potrebbe non permettere alla squadra bianconera di andare a giocare a San Siro in questa situazione. Vlahovic segna ancora, e si conferma leader della Vecchia Signora, ma Baldanzi rimette la gara dello Stadium in equilibrio.

Primo tempo ha vissuto subito una svolta importante col cartellino rosso a Milik al 18′: l'attaccante della Juve è stato espulso per intervento duro sulla caviglia di Cerri dopo aver perso palla per un controllo sbagliato. Decisione arrivata dopo la revisione al monitor da parte dell'arbitro Marinelli, che aveva solo ammonito il polacco.

Nonostante l'inferiorità numerica, la squadra bianconera ha la chance migliore per andare in vantaggio nel recupero del primo tempo: Miretti intercetta un passaggio orizzontale di Gyasi ma conclude alto sulla porta di Caprile.

All'inizio della ripresa arriva il gol della vittoria per i bianconeri. Sugli sviluppi di un corner è Dusan Vlahovic a trovare la deviazione con una girata ravvicinata, dopo che la palla gli era finita sul piede uscendo dal mucchio di giocatori a centroarea. Juve che si conferma implacabile sulle palle da fermo.

È il dodicesimo gol in campionato per l'attaccante serbo, che ha preso parte ad almeno un gol nelle sue ultime 6 partite di Serie A (7 reti, 2 assist). Vlahovic ha segnato sei gol in campionato nel mese di gennaio 2024 e nella storia della Juventus soltanto Cristiano Ronaldo ha fatto meglio (7, nel gennaio 2020).

Quando tutto lasciava presagire un assedio all'area della Juve da parte dell'Empoli e la retroguardia bianconera sulle barricate per difendere il vantaggio fino al 90′, come spesso accaduto in questi due anni; ecco la sorpresa: Tommaso Baldanzi dal limite trova un destro improvviso che sorprende Szczesny infilandosi all'angolino e fa calare il silenzio all'Allianz Stadium.

Il tabellino di Juventus-Empoli

RETI: 50′ Vlahovic, 70′ Baldanzi

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Alex Sandro; Cambiaso (78′ Iling-Jr), McKennie, Locatelli, Miretti (59′ Weah), Kostic (78′ Yildiz); Vlahovic, Milik. Allenatore: Allegri.

EMPOLI (3-5-2): Caprile; Ismajli, Walukiewicz, Luperto; Cacace, Zurkowski (90′ Fazzini), Grassi, Maleh, Gyasi (56′ Cancellieri); Cambiaghi (94′ Marin), Cerri (56′ Baldanzi). Allenatore: Nicola.

ARBITRO: Marinelli.