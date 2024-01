Perchè Napoli, Inter, Lazio e Fiorentina non giocano in Serie A e quando recuperano le partite Tra sabato 20 e domenica 21 gennaio si fioca la 21a giornata di Serie A con in palinsesto solo 6 partite. Non scendono in campo Napoli, Inter, Lazio e Fiorentina che sono impegnate contemporaneamente in Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana. I recuperi delle loro partite avverranno a febbraio, tra il 14 e il 28. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

La 21a giornata di Serie A si disputa tra oggi sabato 20 gennaio e domenica 21 gennaio, ma presenta in palinsesto solamente 6 partite su 10. Complice la presenza contemporanea della Supercoppa Italiana e del suo nuovo format con le Final Four che sta impegnando ben quattro squadre: Inter, Napoli, Lazio e Fiorentina. Che dovranno recuperare i rispettivi match di campionato a febbraio.

Una giornata dunque "monca" che vede in calendario due gare sabato e le restanti quattro domenica, senza contemporaneità. Il 20 gennaio si apre con Roma-Verona alle 18, poi si prosegue con Udinese-Milan alle 20:45. Domenica quattro gare inserite in 4 slot differenti, con il primo alle 12:30 e l'ultimo alle 20:45. Quattro partite mancheranno all'appello e sono per la precisione: Bologna-Fiorentina, Torino-Lazio, Sassuolo-Napoli e Inter-Atalanta.

Perché Inter, Napoli, Fiorentina e Lazio non giocano in campionato

Dallo scorso 18 gennaio è iniziata a Riad, in Arabia Saudita, la Supercoppa Italiana che vede impegnate il Napoli (Campione d'Italia), l'Inter (vincitrice in Coppa Italia), la Fiorentina (finalista di Coppa Italia) e la Lazio (seconda in campionato). Si è iniziato con la sfida Napoli-Fiorentina, si è proseguito con Inter-Lazio e lunedì 22 gennaio sarà di scena la finalissima per l'edizione 2024, la prima a mostrare la formula delle Final Four. Motivo per cui le quattro squadre (e le loro rispettive avversarie) non possono scendere in campo per la 21a giornata.

Quando Napoli, Inter, Lazio e Fiorentina recuperano le partite

Con un calendario molto fitto e che attende anche la ripartenza delle Coppe europee i recuperi delle gare che non si disputano nel weekend tra il 20 e il 21 gennaio è stato pressocché obbligato. La prima partita, Bologna-Fiorentina, verrà disputata il 14 febbraio alle ore 19. Poi toccherà a Torino-Lazio giovedì 22 alle 20.45, mentre le ultime due, Sassuolo-Napoli e Inter-Atalanta, saranno in programma mercoledì 28 febbraio. La prima alle ore 18 e la seconda alle 20.45.

14 febbraio – ore 19:00 – Bologna-Fiorentina

22 febbraio – ore 20:45 – Torino-Lazio

28 febbraio – ore 18:00 – Sassuolo-Napoli

28 febbraio – ore 20:45 – Inter-Atalanta