Serie A oggi in TV, il calendario delle partite della 21ª giornata: orari e dove vederle La 23ª giornata di Serie A presenta un programma interessante con diverse partite che possono smuovere la classifica, malgrado l’assenza di Napoli, Inter, Lazio e Fiorentina impegnate in Supercoppa. Si inizia sabato 20 gennaio alle 18:00 con Roma-Verona e si concluderà domenica 21 gennaio alle 21:00 con Lecce-Juventus. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Senza quattro partite per l'assenza di Inter, Napoli, Fiorentina e Lazio in Arabia Saudita, la 21a giornata presenta 6 match. Tra le principali c'è sicuramente la prima in palinsesto, Roma-Verona all'Olimpico dove debutterà sulla panchina giallorossa Daniele De Rossi. Dopo l'esonero a sorpresa di Mourinho a metà settimana l'ex centrocampista è stato subito chiamato a dirigere la squadra: attenzione massima dunque a cosa accadrà contro gli scaligeri che, comunque, daranno battaglia pe provare a togliersi dalla zona rossa della retrocessione.

Occhi puntati anche sul Milan di Stefano Pioli che ha rialzato la testa e che è in cerca di conferme. La partita che attende i rossoneri è però delicatissima perché sarà la trasferta di Udine, con i friulani che sono alla ricerca di punti importanti per la salvezza. Chiude la Juventus, in posticipo serale di domenica con la gara al Via del Mare di Lecce. I salentini non vincono da 4 partite dove hanno racimolato solamente 3 punti mentre la squadra di Allegri sta mettendo pressione all'Inter. E potrebbe scalzare dalla testa della classifica i nerazzurri in caso di vittoria, approfittando della loro assenza.

Partite Serie A, gli orari tv di oggi 20 gennaio

Sono due le gare in palinsesto per oggi 20 gennaio 2024, valide per la 21ª giornata di Serie A. Si inizia alle 18:00 col match dell'Olimpico che vedrà per la prima volta in panchina Daniele De Rossi. Poi appuntamento alle 20:45 alla Dacia Arena per Udinese-Milan con i rossoneri reduci da tre successi consecutivi.

Sabato 20 gennaio 2024

sabato 20 gennaio – 18:00 – Roma-Verona (DAZN)

sabato 20 gennaio – 2o:45 – Udinese-Milan (DAZN, Sky)

Gli orari TV delle partite di Serie A domani 21 gennaio

Tutte le altre partite della 21ª di Serie A si disputano domenica 21 gennaio. Si inizia alle 12:30 con il confronto salvezza Frosinone-Cagliari poi Empoli-Monza, Salernitana-Genoa e la chiusura con Lecce-Juventus. Ecco il palinsesto completo con le dirette TV e gli orari:

Domenica 21 gennaio 2024

domenica 21 gennaio – 12:30 – Frosinone-Cagliari (DAZN)

domenica 21 gennaio – 15:00 – Empoli-Monza (DAZN)

domenica 21 gennaio – 18:00 – Salernitana-Genoa (DAZN)

domenica 21 gennaio – 20:45 – Lecce-Juventus (DAZN)

Dove vedere le partite della 21ª giornata in TV e streaming

Tutte le partite della 21esima giornata saranno trasmesse in esclusiva su Dazn. Solo una partita sarà trasmessa in coesclusiva su Sky che sarà Udinese-Milan, in programma sabato 20 gennaio alle 20:45. I rossoneri in TV sono visibili sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251. In streaming su SkyGo e NOW. Tutte le partite in esclusiva streaming su Dazn saranno visibili anche su Sky collegandosi al canale Zona Dazn.