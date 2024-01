Daniele De Rossi nuovo allenatore della Roma, contratto fino a giugno: “Emozione indescrivibile” Daniele De Rossi in panchina al posto di Mourinho è una favola giallorossa: dopo suo padre Alberto, per anni allenatore della Primavera (ora è responsabile dei tecnici delle giovanili), adesso tocca a lui guidare la Roma. Accordo fino al termine della stagione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

La Roma ha scelto Daniele De Rossi, prende il posto di José Mourinho.

Il cuore che batte nel cuore di (e della) Roma è di Daniele De Rossi. E sabato pomeriggio, in occasione del debutto in campionato con il Verona, pulserà fortissimo. I Friedkin l'hanno scelto come nuovo allenatore al posto di José Mourinho, esonerato nella giornata odierna dopo un faccia a faccia avuto prima dell'allenamento.

Conoscevamo il legame indissolubile che unisce Daniele al Club – si legge nella nota -, ma l’entusiasmo con cui ha immediatamente accettato questa sfida per i prossimi mesi ci ha ulteriormente convinto della sua capacità di essere una guida per i calciatori e un fiero rappresentante dei valori di questa società. Bentornato a casa, Daniele

L'accordo con De Rossi è fino al termine della stagione. Oltre al collaboratore, Emanuele Mancini (amico di lunga data), ‘Capitan Futuro' (è stato da atleta il soprannome dell'ex calciatore giallorosso e della Nazionale) avrà nel suo staff l'ex giocatore Guillermo Giacomazzi.

L’emozione di poter sedere sulla nostra panchina è indescrivibile – le parole di De Rossi riportate al sito del club -, tutti sanno cosa sia la Roma per me, ma il lavoro che attende tutti noi ha già preso il sopravvento. Non abbiamo tempo, né scelta: essere competitivi, lottare per i nostri obiettivi e provare a raggiungerli sono le uniche priorità che il mio staff ed io ci siamo dati.

Finita l'esperienza dello Special One, che ai giallorossi ha portato in dote la vittoria della Conference League e una finale di Europa League persa ai rigori contro il Siviglia (con polemiche furibonde per la direzione dell'arbitro Taylor), la società ha scelto di ripartire con l'ex centrocampista della ‘magica', oggi 41enne, e reduce da un'avventura poco felice alla Spal (conclusa con un esonero).

Predestinato. Questione di famiglia. La maglia della Roma è come una seconda pelle per i De Rossi, che si tramanda di padre in figlio: papà Alberto ha allenato a lungo la Primavera e adesso è responsabile dei tecnici del settore giovanile.

L'esperienza di allenatore di De Rossi: esonerato dalla Spal

Daniele De Rossi è stato collaboratore tecnico di Roberto Mancini in Nazionale, con gli Azzurri ha vinto gli Europei nel 2021. È rimasto nello staff fino a ottobre 2022, quando è divenuto allenatore della Spal in Serie B accomodandosi in panchina al posto di Roberto Venturato (esonerato dopo 8 giornate).

De Rossi nello staff della Nazionale con Mancini, Lombardo e il compianto Vialli.

Un'esperienza iniziata con grande ottimismo ma finita male dopo circa 4 mesi di risultati alterni (dalla 9ª alla 24ª giornata): 15 punti raccolti in 17 partite (con una media di 0.88 a match) e il terzultimo posto in classifica gli furono fatali. Il club di Ferrara lo licenziò dopo la sconfitta (2-1) col Venezia e si affidò a Massimo Oddo (dalla 25ª alla 38ª), ma non bastò per raddrizzare la barca ed evitare la retrocessione in C.

Come giocherà la Roma, il modulo usato da De Rossi

Cosa accadrà adesso alla Roma? L'arrivo di Daniele De Rossi non dovrebbe comportare rivoluzioni dal punto di visto tattico. In base a quanto visto da tecnico della Spal schiererà una difesa a 3, con un assetto non molto dissimile rispetto a quello adottato da Mourinho.

I moduli possibili sono: 3-5-2, 3-4-1-2 o 3-4-2-1, con gli esterni che vengono sollecitati a un grande lavoro di sacrificio per garantire il maggiore equilibrio possibile nello sviluppo delle fasi di gioco. A chi s'ispira DDR? Non ha mai fatto mistero di apprezzare lo spagnolo Luis Enrique (che lo ha allenato in giallorosso) e soprattutto Luciano Spalletti.