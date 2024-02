Inter-Juve, per Inzaghi un derby d’Italia in salita: “Loro partono da un vantaggio evidente” Simone Inzaghi alla vigilia di Inter-Juventus non nasconde il ruolo di favorito ma sottolinea il problema con cui l’Inter sta convivendo da inizio stagione, che i bianconeri non hanno: “Sappiamo di avere precise responsabilità, ce la giocheremo nel migliore dei modi” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Simone Inzaghi non si nasconde ma prova a rimanere lucido nel parlare del derby d'Italia contro la Juventus: l'Inter parte da uno svantaggio oggettivo che non può essere taciuto. Anche se non è né sarà un alibi, per i nerazzurri la sfida di San Siro metterà ancora una volta a dura prova la resistenza del progetto: "Giocare una volta a settimana è evidente che aiuta. Ma sono fiero del nostro cammino, non faccio griglie. Sappiamo di avere precise responsabilità".

Una Juventus che non molla in campionato, forte anche di una stagione scevra da altri impegni infrasettimanali che hanno costellato e costelleranno quella dell'Inter. La Champions League vanto e pregio, è evidentemente anche una spugna che assorbe energie psicofisiche ben precise. Alibi? No, solo un dato di fatto che Simone Inzaghi ribadisce in conferenza: "Nel mese di gennaio abbiamo giocato 5 partite in 22 giorni, le ultime 4 lontane da San Siro e abbiamo portato a casa un trofeo a cui tenevamo tanto. Ma è chiaro che aiuta giocare una partita alla settimana. A differenza nostra da inizio stagione hanno giocato 24 partite e noi 30".

Un tour de force che ha temprato l'Inter e che dovrà essere per Inzaghi elemento aggiuntivo per riuscire anche a superare lo scoglio Juventus: "Ho fiducia per come vedo lavorare i ragazzi sapendo di avere una grande responsabilità nel difendere questa maglia. Non mi interessa quello che fanno gli altri, so qual è il nostro percorso, so che abbiamo delle responsabilità. Non ci nascondiamo, ma non faccio griglie. Noi cercheremo di fare più partite possibili fino alla fine".

Allegri sta però sorprendendo per quanto sta facendo con una squadra che tiene testa alla favorita del campionato: "Ha vinto tanto, è un allenatore vincente, esperto, pratico. Mi piace molto come allenatore e quest'anno ho visto un'ottima Juventus. Sono stati molto bravi a tenere il passo dell'Inter e per farlo ci voleva una super squadra e loro lo sono stati. La gara di domenica? La classifica è simile, sappiamo l'importanza della gara, abbiamo grandissimo rispetto della Juve, ma ce la giocheremo nel migliore dei modi"