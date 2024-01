Allegri infastidito dal passo falso con l’Empoli: “L’Inter? Farà l’Inter, noi guardiamo a casa nostra” Massimiliano Allegri nel post di Juve-Empoli ha provato a vedere il bicchiere mezzo pieno: “Perdere ci avrebbe fatto molto più male, alla fine abbiamo allungato la striscia positiva”. Ma sul confronto a distanza con l’Inter appare un po’ di nervosismo: “Noi guardiamo a noi. Loro? Faranno il loro come sempre…” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

La Juventus torna a casa con un solo punto, ottenuto davanti al proprio pubblico contro una delle squadre più in fondo alla classifica, l'Empoli. Un passo falso che nessuno si aspettava viste le ultime prestazioni dei bianconeri che hanno conquistato anche il primo posto in classifica approfittando dello stop dell'Inter, impegnata in Supercoppa Italiana. Ma proprio l'Inter ha in mano il jolly: vincendo a Firenze potrebbe effettuare il controsorpasso, per presentarsi allo scontro diretto da nuova capolista.

Complice del mancato successo è stato sicuramente quanto accaduto al 18′ del primo tempo, quando Milik è stato espulso dal VAR costringendo ad una gara in salita gli uomini di Max Allegri apparso sereno nell'analizzare la prestazione dei suoi ma leggermente infastidito dai confronti con l'Inter, avversaria alla quale ha passato di nuovo la palla della classifica: "Noi si giarda in casa nostra" ha detto il tecnico a Radio Rai nel post gara. "L'Inter? Farà l'Inter non ci deve interessare".

Una risposta che è dovuta poi essere rimarcata davanti alla nuova domanda sul possibile sorpasso nerazzurro a causa dello scivolone interno bianconero: "Non si può vincere tutte le partite, è impossibile" ha risposto Allegri, "noi dobbiamo guardare quanto stiamo facendo e abbiamo allungato la nostra striscia positiva".

Ma il pareggio contro l'Empoli non può lasciare contentissimo il tecnico che ha evidenziato anche il problema di aver dovuto affrontare un avversario in 10: "Milik? Sono cose che capitano con cui dover fare i conti" ha poi proseguito anche ai microfoni di DAZN. "I ragazzi hanno fatto una bella partita e diciamo che c'è stato l'imprevisto dell'espulsione che ci ha complicato un po' i piani, ma non ci siamo disuniti anche se dispiace per il risultato finale ma perdere ci avrebbe fatto molto più male"

Infine, ancora l'Inter nelle domande post gara, con Allegri che si toglie qualche sassolino dalle scarpe dopo alcune battute sulla rivalità con i nerazzurri tra cui quella sulle guardie e i ladri dei giorni scorsi: "Meglio che la smetto di fare battute, la mia livornesità a qualcuno dà fastidio. Per noi è la normalità, se qualcuno viene a Livorno è un disastro perché noi ci prendiamo in giro ogni giorno. Mi scuso se ho urtato la sensibilità di qualcuno…"