Lautaro segna, Sommer para: l'Inter sbanca Firenze e si riprende il primo posto in classifica Lautaro Martinez trova il giol a inizio partita e mette in salita il match per la Fiorentina. Nel momento di maggior pressione viola poi è Sommer a fare la differenza: nel primo tempo alzando su Bonaventura, nella ripresa sul rigore di Nico Gonzalez. Così l'Inter si riprende la vetta della classifica in attesa dello scontro diretto contro la Juventus.

L'Inter mette la freccia e supera la Juventus in classifica vincendo a Firenze. Gol partita del solito Lautaro Martinez nel primo tempo, poi ci pens Sommer a salvare la propria porta, neutralizzando anche un rigore di Nico Gonzalez.

L'Inter parte forte al Franchi per rispondere a modo alla Juventus capolista ma fermata in casa dal mezzo passo falso commesso contro l'Empoli. Per Inzaghi un problema ulteriore senza Calhanoglu e Barella perni della mediana, ripresentando Aslani titolare. Per Italiano, invece, l'occasione perfetta per digerire del tutto e cancellare l'amarezza in Supercoppa. Ma per la Viola inizia nel peggiore dei modi perché alla prima occasione è proprio l'Inter ad andare in vantaggio.

A subire i primi patemi è stato Sommer ma a capitolare è toccato a Terracciano quando su corner di Aslani la spizzicata di testa di Lautaro Martinez sul primo palo sorprende tutti. Un gol che è stato però contestato dalla difesa viola per un possibile fallo dell'argentino su Martinez Quarta caduto a terra su un contatto. Il check al VAR ha confermato però la rete nerazzurra. Proteste che si ripetono per un contatto in area di Bastoni che trattiene un avversario, ma anche in questo caso arbitro e moviola sono d'accordo che tutto sia regolare.

La Fiorentina ha la bravura di non uscire dal match e di crederci: oltre a Beltran c'è un Nzola ispirato ma che non trova mai il guizzo finale vincente. E così tocca al solito eterno Bonaventura ritagliarsi l'occasione migliore in cui esalta le doti di un Sommer fino a quel momento non sembrato in serata eccezionale. Invece il numero uno nerazzurro si esalta, toccando quanto basta per evitare il pareggio viola prima dell'intervallo.

Nella ripresa è ancora l'Inter a farsi pericolosa, con la Fiorentina che spinge e si espone alle ripartenze nerazzurre. Italiano e Inzaghi cambiano anche gli attori in campo per evitare cali di tensione. I Viola salgono di tono con l'entrata in campo di Nico Gonzalez che crea il tridente con Beltran e Nzola, spingendo l'Inter nella sua area di rigore. Ma manca sempre lo spunto risolutivo nel momento opportuno non riuscendo a superare Sommer.

Sommer che si immola a eroe quando, dopo aver procurato il rigore per la Fiorentina con una uscita scellerata, sventa il tiro dal dischetto di Nico Gonzalez salvando la propria porta e rimediando al proprio errore.

