Mancini rivolta l’Italia, ennesima formazione diversa: otto cambi e Cancellieri titolare Le probabili formazioni di Inghilterra-Italia, terza partita del girone di Nations League comandato proprio dagli Azzurri. Ancora tanti cambi per Mancini.

Cancellieri è la grande sorpresa di Mancini nelle probabili formazioni di Inghilterra–Italia di Nations League

Inghilterra–Italia dieci mesi dopo la notte di Wembley che fu dolcissima per gli Azzurri, campioni d'Europa ai rigori, e amara per i Tre Leoni che urlavano "it's coming home", credendo di portare a casa la Coppa, e proveranno a prendersi una piccola rivincita. È cambiato tutto da allora, anzitutto lo stadio: sarà il Molineux di Wolverhampton a ospitare la partita della terza giornata del Gruppo 3 di Nations League che si giocherà a porte chiuse (ore 20.45). "Imbarazzante per il nostro Paese", le parole del ct Southgate rendono bene l'idea di quanto la punizione abbia punto nell'orgoglio. Il motivo? Le sanzioni (2 gare) inflitte alla Federcalcio inglese a causa dei disordini scoppiati nell'immediata vigilia della finalissima di Euro 2020.

Ma l'impianto e l'assenza di tifosi non sono l'unica eccezione: in campo ci sarà una Nazionale, quella di Roberto Mancini, che in classifica arriva sì da capolista del girone (4 punti, grazie al pareggio contro la Germania e alla vittoria contro l'Ungheria) rispetto a un avversario ultimo (1 punto, per il ko coi magiari e il pari coi tedeschi) ma con il tormento di aver mancato la qualificazione ai Mondiali in Qatar e con il cartello "lavori in corso" per la scelta del ct di dare spazio ai giovani più interessanti. Una situazione grottesca se solo si pensa al trionfo dell'estate scorsa. Perfino Harry Kane non riesce ancora a credere a una cosa del genere… tanto da fare una gaffe clamorosa indicando l'Italia tra le selezioni da battere se l'Inghilterra vuole vincere la Coppa del Mondo.

L'attaccante del Tottenham non farà parte del match in programma questa sera, ci sarà il romanista Abraham in cima all'attacco con Bowen e Mount. A Gallagher, Rice e Bellingham il compito di tenere serrati i ranghi a centrocampo. In difesa, davanti al portiere Ramsdale, James e Trippier saranno gli esterni, coppia centrale formata da Stones e dal milanista Tomori.

Il ct della Nazionale, Roberto Mancini, ha avviato la rifondazione degli Azzurri

Le probabili formazioni di Inghilterra-Italia in Nations League

Nella formazione dell'Italia Mancini cambierà ancora tanto, lo ha accennato in conferenza stampa facendo riferimento alla necessità del turnover per gli impegni ravvicinati: potrebbero essere otto i cambi rispetto all'ultima uscita contro l'Ungheria. Solo Donnarumma, Mancini e Spinazzola potrebbero scendere in campo da titolari per la seconda partita consecutiva. Scamacca è pronto a riprendersi il posto al centro del tridente offensivo, con Cancellieri e Caprari che sono favoriti rispetto a Politano e Raspadori (panchina iniziale per Gnonto). A centrocampo il ct rispolvera Locatelli ma ai lati non ci saranno Barella (autore di un gol bellissimo contro l'Ungheria) e Pellegrini (a segno sia contro la Germania sia i magiari e protagonista con ottime prestazioni). Al loro posto spazio a Tonali e Pessina (o Frattesi). In difesa Florenzi e Spinazzola esterni con Mancini e Acerbi al centro davanti a Donnarumma che nell'ultimo incontro ha voluto essere tra i pali nonostante l'infortunio a un dito.

INGHILTERRA (4-3-3): Ramsdale; James, Stones, Tomori, Trippier; Gallagher, Rice, Bellingham; Bowen, Abraham, Mount. Ct: Southgate.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Mancini, Acerbi, Spinazzola; Tonali, Locatelli, Pessina; Cancellieri, Scamacca, Caprari. Ct: Mancini.

La partita contro l'Inghilterra è il penultimo appuntamento per gli Azzurri, che il 14 giugno chiuderanno a Mönchengladbach contro la Germania il primo ciclo di match della Nations League. Si tornerà in campo il 23 settembre di nuovo contro i Tre Leoni poi gara in Ungheria (26 settembre).