Cosa vince l’Italia se vince la Nations League e cosa cambia per Mondiali e Europei A giugno la Nazionale di Roberto Mancini gioca le prime 4 partite del Gruppo 3 di Lega A di Nations League. Gli Azzurri sono inseriti nel girone con Inghilterra, Germania e Ungheria. Cosa si vince, come trofeo e premio in denaro, e cosa succede in caso di qualificazioni per Mondiali ed Europei.

Cosa succede se l’Italia vince la Nations League?

Quattro partite comprese tra il 4 e il 14 giugno. Inizia così il cammino della Nazionale di Roberto Mancini in Nations League. Sono 55 le selezioni che partecipano al trofeo ripartite in quattro Leghe (A, B, C, D) e suddivise in gironi. L'Italia è inserita nel Gruppo 3 di Lega A, la categoria nella quale si compete per la Coppa. Per provare a vincerla dovrà chiudere in vetta alla classifica del proprio raggruppamento qualificandosi per la Final Four in programma a giugno 2023. Gli Azzurri affronterebbero in un'unica sede, con due turni a eliminazione diretta e in gara unica (semifinali e finali), le altre 3 squadre che hanno vinto i rispettivi tornei.

La Nazionale, che era tra le 4 teste di serie della scorsa edizione, si trova nel girone con Inghilterra, Germania e Ungheria. Il calendario delle partite prevede il debutto in casa con la Germania a Bologna (4 giugno, ore 20.45) e il secondo match a Cesena (7 giugno, ore 20.45 al Dino Manuzzi) poi le trasferte in Inghilterra (11 giugno, ore 20.45) e in Germania (14 giugno, ore 20.45 a Mönchengladbach). Dopo la pausa estiva l'Italia tornerà in campo per le gare della Nations League a settembre: il 23 sfida con l'Inghilterra (a San Siro, ore 20.45), il 26 ultimo match in programma a Budapest (ore 20.45) contro l'Ungheria.

Se l’Italia vince la Nations League va ai Mondiali?

Che succede se l'Italia vince la Nations League? Non c'è alcuna possibilità che si qualifichi in extremis per i Mondiali in Qatar. Non è previsto nel format del torneo e, oltretutto, le date delle due competizioni non coincidono: la Coppa nel Paese arabo si disputa tra novembre e dicembre di quest'anno mentre la Final Four di Nations League è in calendario per giugno 2023.

Qualche beneficio, però, c'è. Le 4 squadre che vincono i gironi della Lega A saranno inserite in un girone con meno squadre nelle prossime qualificazioni agli Europei. Poi, come già accaduto in occasione di Euro 2020, se una delle quattro selezioni qualificate alla fase finale della Nations League non si è qualificata direttamente alla fase finale di Euro 2024, può sperare nei playoff in virtù del piazzamento ottenuto in Nations League.

C'è ancora un piccolo vantaggio: la possibilità di migliorare il proprio punteggio nel Ranking e l'opportunità di essere testa di serie nei sorteggi delle qualificazioni a Mondiali ed Europei.

Cosa vince il vincitore della Nations League: premio e trofeo

La nazionale che vince la Nations League verrà premiata con una Coppa argentata, alta 71 centimetri e dal peso di 7.5 kg. Oltre al trofeo, in palio ci sono anche premi in denaro riservati alle selezioni che hanno partecipato alla Final Four: 10,5 milioni di euro e la somma riservata alla vincitrice, 9 milioni per il secondo posto e, a scalare, 8 alla terza classifica e 7 alla quarta.