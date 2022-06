Italia in Nations League 2022/23: il calendario delle partite nel girone Dopo la mancata qualifcazione a Qatar 2022, l’Italia in questo mese di giugno disputerà quattro partite della fase a gironi della Nations League. La Nazionale affronterà Germania, Inghilterra e Ungheria. Chi vince il Gruppo 3 giocherà la Final Four tra un anno, l’ultima classificata retrocederà.

A cura di Alessio Morra

Inizia oggi la Nations League 2022-2023 dell'Italia. Gli Azzurri dopo la clamorosa eliminazione dai Mondiali e la Finalissima giocata a Wembley con l'Argentina puntano molto su questa manifestazione. Il sorteggio non è stato benevolo. Perché Mancini sfiderà soprattutto Inghilterra e Germania, oltre all'Ungheria. E alla Final Four passa solo la prima del girone. In questo mese di giugno la terza edizione della Nations League prevede ben quattro partite della fase a gironi (due con la Germania, una con Inghilterra e Ungheria). Le ultime due partite del Gruppo 3 si terranno a settembre, la vincitrice del raggruppamento giocherà la Final Four tra un anno.

Il girone dell'Italia in Nations League

L'Italia è stata sorteggiata nel Gruppo 3 della Serie A della Nations League. La prima classificata accederà direttamente alla Final Four, l'ultima invece retrocederà nella Serie B di questa manifestazione. Considerando che gli Azzurri erano tra le teste di serie si può dire che il sorteggio non è stato benevolo. L'Italia disputerà complessivamente sei partite e affronterà Germania, Inghilterra e Ungheria. Vincere il raggruppamento non sarà affatto semplice.

Il calendario delle partite

L'Italia disputerà sei partite nella Nations League, ben quattro in questo mese di giugno, che prevede un tour de force per tutte le nazionali europee. Dal 4 al 14 l'Italia scenderà in campo addirittura in quattro occasioni, le successive due partite, le ultime del Gruppo 3, invece si terranno a settembre. L'esordio sarà in casa con la Germania, poi ancora un match casalingo questa volta con l'Ungheria prima di giocare in Inghilterra e Germania. Mentre a settembre ci saranno le gare di ritorno con l'Inghilterra, in casa, e l'Ungheria.

Italia-Germania – sabato 4 giugno, ore 20:45

Italia-Ungheria – martedì 7 giugno, ore 20:45

Inghilterra-Italia – sabato 11 giugno, ore 20:45

Germania-Italia – sabato 14 giugno, ore 20:45

Italia-Inghilterra – venerdì 23 settembre, ore 20:45

Ungheria-Italia – lunedì 26 settembre, ore 20:45

Dove gioca l'Italia in Nations League 2022/23

Tre partite da disputare in casa, tre in trasferta. L'Italia conosce già il calendario della sua Nations League, con la speranza di prolungare la permanenza nel torneo disputando la Final Four la prossima estate. Ma intanto si conoscono gli impianti delle prime due gare interne che si disputeranno a Bologna, al Dall'Ara c'è Italia-Germania, mentre a Cesena, al Dino Manuzzi, si terrà Italia-Ungheria. A Wolverhampton e Monchengladbach invece si giocheranno le due partite in trasferta di questo giugno. Ancora da stabilire la sede per Italia-Inghilterra si settembre, ma considerato che sarà il remake bis della finale degli Europei è probabile che si giochi a Roma o Milano. I biglietti per le quattro partite in programma a giugno sono tutti già in vendita.

Dove vedere le partite dell'Italia

Le partite delle Nazionali di calcio, tutte e cioè quella maschile quella femminile e le giovanili, vengono trasmesse in diretta e in esclusiva dalla Rai. Dunque tutte le partite della Nations League sarà trasmesse in diretta e in esclusiva dalla Rai che le manderà in onda su Rai 1. Gli incontri saranno anche trasmessi in streaming su raiplay.it. Sky detiene i diritti della Nations League, ma non gli incontri dell'Italia.