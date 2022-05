Dove vedere la Nations League in tv su Rai, Mediaset e Sky: la programmazione La programmazione in tv della Nations League 2022/2023. Tutte le gare dell’Italia di Roberto Mancini saranno trasmessa in diretta sulle reti Rai. Il torneo sarà disponibile anche su Mediaset e Sky.

A cura di Fabrizio Rinelli

L'Italia di Roberto Mancini è concentrata a lasciarsi alle spalle la delusione dei Mondiali per tuffarsi nella nuova edizione della Nations League 2022/2023. Il torneo europeo riservato alle nazionali del continente prenderà il via dal 1° giugno 2022 con la gara tra Polonia e Galles. Quattro delle sei giornate previste nella prima fase a gironi delle quattro leghe si disputeranno tra il giorno 1 e il 14 giugno 2022. Un modo per lasciarsi alle spalle il dramma sportivo della mancata qualificazione a Qatar 2022 e proiettarsi verso nuovi obiettivi. Dopo la ‘Finalissima' contro l'Argentina del prossimo 1 giugno, l'Italia sarà chiamata a giocare quattro gare valide per il Gruppo 3 della Lega A di Nations League. Gli azzurri sono inseriti nello stesso gruppo con Germania, Ungheria e Inghilterra. Il 4 giugno a Bologna la prima partita proprio contro i tedeschi, poi il 7 a Cesena l’incontro con l’Ungheria e l’11 a Wolverhampton la sfida contro l'Inghilterra.

L'appuntamento con la Nations League dell'Italia si chiuderà il 14 a Mönchengladbach con la gara di ritorno contro la Germania. Nations League che si esaurirà nella fase a gironi a settembre con gli incontri del 23 e del 26 settembre contro Inghilterra e Ungheria per le ultime due gare di ritorno. La Nations League 2022/2023, secondo la ripartizione dei diritti tv, sarà trasmessa in diretta tv esclusiva dalla Rai che manderà in onda sui RaiUno e in streaming su RaiPlay tutte le partite dell'Italia mentre una partita a giornata da definire a seconda del calendario, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Canale 20 e in streaming su Mediaset Infinity. Sky invece, dopo l'accordo siglato con la Uefa, trasmetterà sulla piattaforma satellitare e in streaming su NOW le migliori partite tra le nazionali stranieri nella fase a gironi della Nations League 2022/2023.

Le partite dell'Italia in Nations League in tv sulla Rai

Tutte le partite dell'Italia di Roberto Mancini nella prossima Nations League saranno trasmesse in diretta esclusiva sulle reti Rai. La tv di Stato garantirà la visione di ogni gara della Nazionale azzurra sul canale Rai Uno al canale numero 1 e 501 HD del digitale terrestre ma anche in streaming su Rai Play disponibile su smart tv e dispositivi mobili come pc, smartphone e tablet. Il calendario degli azzurri nella fase a gironi, inseriti nel gruppo 3 con Germania, Ungheria e Inghilterra prenderà il via il prossimo 4 giugno a Bologna con la prima partita proprio contro i tedeschi, poi il 7 a Cesena l’incontro con l’Ungheria e l’11 a Wolverhampton la sfida contro l'Inghilterra. Il 23 e del 26 settembre contro Inghilterra e Ungheria poi le ultime due gare di ritorno della fase a gironi.

Quali partite della Nations League si vedono su Italia Uno e Canale 20

La Nations League sarà inoltre disponibile anche sulle reti Mediaset. Così come accaduto per l'ultima edizione infatti, una partita per giornata sarà trasmessa in diretta tv su Canale 20 disponibile sul digitale terrestre e in streaming su Mediaset Infinity disponibile scaricando l'app su smart tv e dispositivi mobili come pc, smartphone e tablet. L'altro canale di riferimento, a seconda della programmazione delle gare su Mediaset, è Italia Uno. Mediaset trasmetterà la prima sfida della Nations League, quella tra Spagna e Portogallo, in programma il 2 giugno alle ore 20.45 a Siviglia.

Il meglio della Nations League su Sky

La grande novità di questa edizione 2022/2023 della Nations League è rappresentata da Sky che dopo un accordo con UEFA garantirà ai propri abbonati la trasmissione delle gare del torneo sui propri canali satellitari e in streaming su NOW. Sarà possibile vedere le migliori partite tra le nazionali straniere nella fase a gironi della UEFA Nations League 2022/2023, al via dal 1° giugno con Polonia-Galles. Sky inoltre trasmetterà tutte le partite delle UEFA Nations League Finals (semifinali e finali, inclusa l’eventuale partecipazione dell’Italia) in programma a giugno 2023. Sky infatti garantirà ai propri abbonati le migliori partite della fase a gironi tra marzo e novembre 2023 e degli spareggi di marzo 2024 delle Qualificazioni a UEFA EURO 2024 eccezion fatta per le partite con protagonisti gli Azzurri.