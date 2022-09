Nations League oggi in TV: dove vedere Inghilterra-Germania e le altre partite Questa sera si chiude il Gruppo A3 della Nations League in campo a Budapest Ungheria-Italia, che si giocano la Final Four, mentre a Wembley c’è Inghilterra-Germania.

A cura di Alessio Morra

Si chiude stasera il Gruppo A3 della Nations League 2022-2023. L'Italia conoscerà il proprio destino. Gli Azzurri di Mancini scenderanno in campo in Ungheria dove proveranno a ottenere il pass per la Final Four. La Nazionale deve vincere per qualificarsi alla Final Four di giugno e vincere il girone. Contemporaneamente a Wembley si terra una delle grandi classiche d'Europa. Perché a Londra scenderanno in campo l'Inghilterra e la Germania, che tecnicamente non si giocano niente ma che hanno bisogno di vincere.

Olanda e Croazia sono alla Final Four che si terrà nel prossimo mese di giugno, stasera si aggiungerà una tra l'Italia e l'Ungheria. L'Inghilterra è retrocessa in Lega B ma deve dare un segnale, vuole riscattarsi dopo il ko di Milano. Mentre la nazionale tedesca vuole fare risultato contro i nemici di sempre e dopo il primo ko dell'era Flick. Si chiudono stasera anche tre raggruppamenti delle categorie minori, in campo c'è anche la Georgia di Kvaratskhelia.

Inghilterra-Germania dove vederla in diretta TV e live streaming

Inghilterra-Germania non è una partita mai banale, questa di Wembley non ha un peso specifico importante. Perché l'Inghilterra è retrocessa, mentre la Germania può arrivare al massimo al secondo posto del girone. L'incontro sarà trasmesso in diretta TV e in esclusiva da Sky, che lo manderà in onda su Sky Sport Uno (canale 201). Commento di Zancan. Inghilterra-Germania di Nations League sarà visibile anche in streaming tramite Sky Go, per abbonati Sky, e Now, sempre previo abbonamento.

Le partite di Nations League oggi in TV: la programmazione