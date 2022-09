Ungheria-Italia, formazioni e dove vedere la partita di Nations League in diretta TV e streaming

Oggi l'Italia di Mancini affronta l'Ungheria di Marco Rossi per l'ultima giornata della Nations League: in palio il primo posto del Gruppo 3 e la qualificazione alla fase finale. La partita Ungheria-Italia si gioca oggi alle ore 20:45 alla Puskas Arena di Budapest e si vede in diretta TV in chiaro su Rai 1 e in streaming su RaiPlay.

Mancini, ancora senza Immobile nonostante la disponibilità del centravanti, dovrebbe confermare modulo e 11 visti con l'Inghilterra: Scamacca e Raspadori in attacco, Di Marco a centrocampo e Tonali, Bonucci e Acerbi in difesa.

Gli Azzurri sono reduci dalla vittoria contro l'Inghilterra grazie al gol di Raspadori così come l'Ungheria che ha battuto la Germania. La classifica de girone vede l‘Ungheria al primo posto con 10 punti seguita dall'Italia a 8: in caso di vittoria, gli azzurri non solo strapperebbero il primo posto agli ungheresi e accederebbero alle Final Four, in programma dal 14 al 18 giugno 2023, ma guadagnerebbero punti per il Ranking, fondamentali per i prossimi Europei 2024.

Ungheria Italia, le probabili formazioni della partita di Nations League

Né Rossi né Mancini dovrebbero apportare cambiamenti alle rispettive formazioni. Unico dubbio per gli ungheresi, le condizioni dell'attaccante Adam Szalai ma il ct è intenzionato a schierarlo dall'inizio nella stessa squadra che ha battuto la Germania utilizzando il modulo 3-4-2-1. Scelte ribadite anche da parte di Mancini: Azzurri di nuovo col 3-5-2 che prevede Donnarumma tra i pali; difesa composta da Toloi, Bonucci, Acerbi; centrocampo imperniato su Jorginho con Barella e Cristante ai lati, Di Lorenzo e Dimarco esterni; reparto offensivo con Scamacca e Raspadori.

UNGHERIA (3-4-2-1): Gulacsi; Orban, At. Szalai, Lang; Fiola, Schafer, Nagy, Kerkez; Szoboszlai, Gazdag; Ad. Szalai. Allenatore: Rossi.

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Toloi, Bonucci, Acerbi; Di Lorenzo, Barella, Jorginho, Cristante, Dimarco; Scamacca, Raspadori. Allenatore: Mancini.

Ungheria-Italia dove vederla in diretta TV?

Dove si vede la partita dell'Italia in TV? Come tutte le partite della nazionale italiana, anche la sfida contro l'Ungheria sarà trasmessa in chiaro dalla Rai. I telespettatori potranno seguire la sfida sintonizzandosi sul canale 1 dell'emittente pubblica a partita dalle 20:30. A condurre la telecronaca sarà Alberto Rimedio che avrà accanto Antonio Di Gennaro per il commento tecnico.

Dove vedere la partita Ungheria-Italia in streaming

A trasmettere Ungheria-Italia in diretta Tv e in chiaro (senza alcun costo aggiuntivo) sarà la Rai, per vederla basterà sintonizzarsi sul primo canale (Rai 1). La diretta streaming sarà a disposizione degli utenti (sempre in forma gratuita) che potranno collegarsi al sito www.raiplay.it oppure scaricare la app usufruendo dei consueti dispositivi fissi (smart tv, pc) e mobili (notebook, tablet, smatphone).

Per chi non potesse seguire il match in diretta, c'è anche la possibilità di vederlo in differita alle 24 su Sky Sport 1 (solo per abbonati) e in streaming su NOW (pagando il pass sport previsto). Sul network satellitare la telecronaca sarà di Fabio Caressa, affiancato da Beppe Bergomi per il commento.

La classifica dell'Italia in Nations League: cosa serve per qualificarsi

La classifica del gruppo 3 della Lega A vede gli Azzurri secondi con 8 punti. In testa alla classifica c'è l'Ungheria, prima a quota 10. Per strappare il pass per la fase finale della competizione Uefa, l'Italia deve necessariamente battere l'Ungheria. Con una vittoria, gli Azzurri salirebbero a quota 11, superando così la formazione di Marco Rossi. In caso di pareggio, il posizionamento azzurro in classifica dipenderà anche dal risultato dell'altra sfida del gruppo, ossia quella tra Germania e Inghilterra. In caso di qualificazione alla Final Four, l'Italia sarà inserita nel mini torneo che prevede le quattro squadre qualificate divise in due semifinali (14 e 15 giugno 2023) e altrettante finali (18 giugno, 3° e 1° posto). La sede della Final Four sarà annunciata a gennaio 2023 , la scelta dovrebbe ricadere su una delle quattro nazionali inserite nel Gruppo 4 di Lega A: Belgio, Polonia, Galles, Olanda con quest'ultima favorita. Ecco la classifica del Gruppo 3 della Lega A prima di Ungheria-Italia:

Ungheria 10

Italia 8

Germania 6

Inghilterra 2

