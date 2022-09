Prossima partita Italia prima dei Mondiali, quando si gioca: data e avversario Nel mese di novembre la Nazionale di Roberto Mancini due partite amichevoli. L’Italia giocherà fuori casa due gare, prima scenderà in campo in Albania, poi in Austria.

A cura di Alessio Morra

La partita con l'Ungheria chiuderà la fase a girone della Nations League dell'Italia, che però non termina già stasera il proprio 2022. Purtroppo gli Azzurri non saranno in campo ai Mondiali il prossimo mese di novembre, un vero peccato, oltre che uno smacco, per la seconda volta consecutiva l'Italia è fuori. Ma a novembre, sfruttando una delle finestre FIFA, l'Italia sarà in campo e disputerà due partite amichevoli, entrambe si giocheranno fuori casa.

Domenica 13 novembre si sospende l'attività dei club, che lasciano spazio alle nazionali, in particolare quelle che disputano i Mondiali del Qatar, che si terranno dal 20 novembre al 18 dicembre. L'Italia di Mancini giocherà nel mese di novembre due match amichevoli, che chiuderanno questo 2022 che passerà alla storia per la mancata qualificazione alla Coppa del Mondo. La FIGC ha programmato due gare amichevoli, che l'Italia disputerà entrambe in trasferta. Le avversarie saranno l'Albania e l'Austria.

L'Italia disputerà due partite nel mese di novembre

Mercoledì 16 novembre, cioè tre giorni dopo lo stop dei campionati, l'Italia scenderà in campo in Albania, all'Air Albania Stadium, l'impianto in cui la Roma ha vinto la Conference League lo scorso 25 maggio. Sarà appena il quarto confronto tra le due nazionali.

Leggi anche Calendario Inter Serie A 2022/23: le date delle prossime partite e i risultati

Poi l'Italia scenderà in campo, viene da dire beffardamente, domenica 20 novembre il giorno in cui inizierà Qatar 2022 all'Ernest Happel Stadion per affrontare l'Austria, una delle nazionali che l'Italia ha affrontato il maggior numero di volte. Il primo confronto diretto è datato 1912, mentre l'ultima è recentissima: l'ottavo di finale di Euro 2020, vinto 2-1 dopo i supplementari dall'Italia. L'incontro con gli austriaci inizierà alle ore 20 e seguirà di poco Qatar-Ecuador, gara inaugurale della Coppa del Mondo.

Poi nel marzo 2023 l'Italia di Mancini inizierà le Qualificazioni a Euro 2024, ancora non sono note le avversarie né tantomeno il calendario della Nazionale. E in caso di qualificazione alla Final Four di Nations League, avrebbe un bell'impegno anche nel mese di giugno.