Germania e Inghilterra fanno un favore all’Italia nel girone di Nations League: siamo primi A Monaco di Baviera Germania e Inghilterra pareggiano 1-1 e così nel Gruppo 3 della Serie A della Nations League al comando c’è l’Italia, che ha battuto 2-1 l’Ungheria.

A cura di Alessio Morra

A Monaco di Baviera Germania e Inghilterra pareggiano e l'Italia vince. Ovviamente è così in senso figurato. Perché grazie al pari dell'Allianz Arena la Nazionale di Mancini balza al comando del Gruppo 3 della Nations League. Il gol del pari di Kane fa quasi più felici gli Azzurri che il c.t. Southgate, che ha comunque evitato la seconda sconfitta gli avrebbe creato enormi polemiche.

In un girone così equilibrato, con tre squadre vincitrici del Mondiale, più l'Ungheria (che comunque ne ha disputate due di finali Mondiali), pronostici non se ne possono fare. L'equilibrio era prevedibile e questo pareggio abbassa la quota punti per il primo posto. Mentre l'Italia batteva 2-1 l'Ungheria a Cesena, a Monaco è andato in scena quello che forse è il super classico d'Europa. Il primo tempo è molto teso, gli inglesi perdono per infortunio Phillips, e producono poco. La Germania ci prova, ma non è al top. Nella ripresa bastano cinque minuti ai tedeschi per l'1-0. Assist fenomenale di Kimmich e gol di Hofmann che fredda Pickford, uno dei migliore dei suoi.

L'Inghilterra nel finale è più offensiva, non vuole la seconda sconfitta consecutiva e spinge. Neuer fa una prodezza, Kane vede il gol ma poi c'è solo l'amaro in bocca. Ma all'88' il bomber si procura un rigore. Dal dischetto spiazza il portierone tedesco, gol numero 50 con la nazionale dei Tre Leoni, è 1-1. Un risultato che non fa felici né la Germania né l'Inghilterra. I padroni di casa hanno mostrato qualche sprazzo, ma probabilmente pensavano di essere più avanti nel processo di ricostruzione. L'Inghilterra al netto di tanti giocatori di valore sembra sempre un'incompiuta. Un pari che comunque ha dei risvolti positivi perché è sempre importante muovere la classifica.

E l'1-1 di Monaco porta l'Italia al comando. 4 punti per la Nazionale, 3 per l'Ungheria, 2 per la Germania e 1 per l'Inghilterra, che sabato 11 giugno a Wolverhampton ospiterà l'Italia.