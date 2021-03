Piove sul bagnato in casa Milan. Stefano Pioli ha perso anche Ante Rebic. L’attaccante serbo ha accusato un problema in allenamento e non sarà del match contro il Verona. Si allunga dunque ulteriormente la lista degli indisponibili della formazione rossonera che deve fare i conti con una vera e propria emergenza tra centrocampo e attacco.

Il Milan dovrà fare di necessità virtù in casa del Verona, nella sfida valida per la 26a giornata di Serie A in programma domenica alle 15. Non ci sarà al Bentegodi anche Ante Rebic, che ha accusato un problema fisico nella giornata di oggi, ed è stato costretto a lasciare l'allenamento. Niente da fare dunque per l'ex Eintracht che non sarà a disposizione di Stefano Pioli, con la speranza che il suo infortunio non sia serio, in vista dei prossimi impegni ravvicinati. Sono attese in tal senso comunicazioni ufficiali da parte del club. D’altronde lo stesso Rebic, che sarebbe stato un ex nella sfida contro il Verona, era reduce da un problema all’anca, dopo i fastidi al tendine rotuleo e gli infortuni al gomito e al piede (senza dimenticare il Covid), che lo hanno tormentato in questa stagione.

Il Milan che scenderà in campo contro il Verona, sarà una squadra incerottata che dovrà fare i conti con tantissime assenze. I reparti più colpiti sono centrocampo e difesa, con i forfait di Bennacer, Calhanoglu, Mandzukic e Ibrahimovic. A questi si è aggiunto anche Rebic, che si sottoporrà agli esami del caso per definire l’entità del suo infortunio. Scelte quasi obbligate per Pioli, che in avanti disporrà dei giovani Saelemaekers, Hauge e Leao, oltre a Castillejo, con Tonali e Krunic pronti a dar man forte a Kessié sulla linea mediana.