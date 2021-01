Un derby di Coppa Italia con mille colpi di scena. Dopo la rissa a fine primo tempo tra Ibrahimovic e Lukaku, a metà ripresa l'arbitro Paolo Valeri si è infortunato ed è stato sostituito dal Quarto Uomo Daniele Chiffi. L'arbitro della sezione di Roma 2 ha detto mentre si avvicinava a bordo campo: "Ho sentito stac e una palletta che si formava". È molto probabile che si tratti di uno strappo muscolare. La gara si è fermata per circa dieci minuti e, di conseguenza, quello sarà il tempo da recuperare una volta arrivati al 90′. Il direttore di gara romano dopo aver effettuato una corsa piuttosto sostenuta si è fermato e ha capito subito che la situazione non era delle migliori: si è toccato la gamba e poi pian piano si è avvicinato alla postazione del quarto ufficiale di gara per comunicare la situazione. Dopo aver valutato il suo stato di salute, provando a ripartire di nuovo lui come primo arbitro; Valeri ha capito che non sarebbe stato in grado di continuare e così Chiffi ha preso in mano le redini della stracittadina milanese.

(in aggiornamento)