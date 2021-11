Infortunio muscolare per Bernardeschi, salterà almeno tre partite della Juventus Federico Bernardeschi ha riportato un infortunio muscolare giocando Irlanda del Nord-Italia. Il centrocampista salterà almeno tre partite della Juventus.

A cura di Alessio Morra

Nello 0-0 in Irlanda del Nord che ha condannato l'Italia a giocare i playoffè sceso in campo, per pochi minuti nella ripresa, anche Federico Bernardeschi che a Belfast ha riportato un infortunio muscolare. Questo problema fisico lo terrà fuori causa per almeno una decina di giorni. Allegri lo perde dunque per un paio di partite se non di più.

I segnali negativi erano molto forti già al termine di Irlanda del Nord-Italia, ma servivano gli esami strumentali per valutare esattamente le condizioni del giocatore di Carrara, che ha riportato una lesione al muscolo ileopsoas che lo costringerà a uno stop di almeno dieci giorni. Questo il comunicato pubblicato sul sito ufficiale e sui canali social della Juventus: "Gli accertamenti diagnostici a cui è stato sottoposto questa mattina Federico Bernardeschi presso il J|Medical hanno evidenziato una lesione di basso grado a carico del muscolo ileopsoas di destra; tra 10 giorni verranno effettuati nuovi controlli".

Quante partite salterà Bernardeschi. Di sicuro non sarà a disposizione di Allegri in occasione della sfida con la Lazio in programma sabato 20 novembre alle ore 21, e marcherà visita anche in occasione del decisivo match di Champions League con il Chelsea del 23 novembre, un match ha in palio il primato del girone. Poi si vedrà se tornerà contro l'Atalanta (il 27 novembre) o la Salernitana (il 30).

Mancherà Bernardeschi e rischia di dare forfait anche Dybala, l'attaccante argentino è uscito malconcio dall'incontro tra l'Uruguay e l'Argentina delle Qualificazioni ai Mondiali 2022. L'infiammazione al soleo c'è, non sembra un problema grave, ma considerati i tanti impegni è probabile che Allegri cerchi di centellinarlo e potrebbe decidere di risparmiarlo per la sfida con la Lazio e schierarlo contro il Chelsea.