Incomprensione in telecronaca tra Pardo e Zille: "È inutile che lo ridico". Poi il chiarimento Nei minuti finali di Atalanta-Roma la giornalista DAZN Federica Zille sembra rispondere a Pierluigi Pardo in tono polemico durante la telecronaca. Zille ha chiarito l'equivoco spiegando cosa è successo.

A cura di Alessio Morra

Nei minuti finali di Atalanta-Roma, match vinto 2-1 dai nerazzurri e che ha consegnato la matematica qualificazione in Champions League a Bologna e Juventus, i telespettatori che stavano seguendo l'incontro in diretta su DAZN hanno assistito a quello che è parso un piccato botta e risposta tra il telecronista Pierluigi Pardo e la giornalista Federica Zille, a bordo campo durante la sfida del Gewiss. Uno scambio di battute vivace che non è passato inosservato nemmeno sui social e che ha avuto una certa enfasi. Il caso lo ha chiuso la stessa Zille che ha risposto a un tweet con l'audio incriminato dando la sua versione dei fatti.

Zille risponde in modo piccato a Pardo

Minuti finali di Atalanta-Roma. I nerazzurri sono in vantaggio di un gol, la partita è in bilico. De Rossi per cercare la rimonta e il pareggio decide in un primo momento di sostituire Lukaku, che però evita il cambio perché nel finale dà segnali di vita e quei guizzi gli valgono la conferma. Così quando entra Azmoun a uscire non è il belga. Il momento è concitato. Il telecronista Pierluigi Pardo si stupisce del cambio, già annunciato, e chiede conferma a Federica Zille. La giornalista, pensando di essere collegata con il coordinamento della regia di DAZN e non in diretta, parla schiettamente: "L'aveva detto già Pier che usciva Lukaku, inutile che lo ridico".

Quella frase viene ascoltata in diretta TV per errore. C'è un attimo di imbarazzo evidente, soprattutto per Pardo che insiste e chiede a Zille di confermare il cambio: "Però dillo Fede, ci confermi che doveva uscire Lukaku?". Arriva puntuale la conferma da parte dell'inviata a bordo campo: "Evidentemente, come stavi sottolineando tu, negli ultimi minuti Lukaku stava piacendo a De Rossi, quindi ha modificato il cambio". Con un sorriso lo stesso Pardo chiude il fuori programma e prosegue nella telecronaca.

Federica Zille spiega l'accaduto e parla di malinteso

Lo scambio di battute in men che non si dica diventa popolarissimo in rete. C'è chi sostiene che tutto ciò sia frutto di un malinteso, prodotto da un fuori onda malandrino. Altri invece parlano di lite o di risposta piccata. Ma non è così. La risposta a quanto accaduto l'ha data la stessa Federica Zille, che rispondendo a un tweet sull'accaduto ha confermato l'equivoco. La giornalista era convinta di essere collegata con i colleghi del coordinamento di DAZN e non con la diretta: "In realtà stavo parlando con il coordinamento, nel momento sbagliato. Scusate". Il caso è chiuso.