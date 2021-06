Oggi è la vigilia del match degli ottavi di finale degli Europei che vedrà Italia ed Austria sfidarsi sabato sera a Wembley: l'attesa è ovviamente altissima. Al di là dei numeri strepitosi messi in fila dalla Nazionale azzurra, che non perde da 30 partite e non prende gol da 11, la squadra allenata da Roberto Mancini ha avuto il merito di far nuovamente innamorare un popolo tifoso la cui passione era stata piallata dalla mancata qualificazione agli ultimi Mondiali sotto la disastrosa gestione Ventura.

L'Italia vince e gioca bene: se ne sono accorti anche i bookmakers, che hanno adeguato le loro quote rispetto all'inizio del torneo, piazzando gli azzurri al secondo posto in lavagna dietro la favorita Francia. Domani sera contro l'Austria si parte con i favori del pronostico, al netto di possibili variabili sempre dietro l'angolo. Il ‘Corriere dello Sport' in edicola oggi ha deciso di considerarne una in particolare: l'arbitro. "Attenti l'arbitro è inglese", ha titolato a caratteri cubitali in prima pagina il quotidiano romano.

Ma cosa c'entra un arbitro inglese con Italia-Austria? Lo spiega l'occhiello del pezzo all'interno del giornale: "Designazione shock visti i rapporti tesi degli ultimi giorni tra Italia e Inghilterra". Il riferimento è alle "parole del nostro Premier, Draghi, sulla necessità di spostare le Final Four ad altra sede, con la Merkel pronta a sostenere la candidatura di Monaco, parole che hanno fatto brillare l'idea di un complotto internazionale nella testa di Boris Johnson, ben al di là delle semplici vicende pallonare. La traduzione di tutto questo, però, è nei brutti pensieri che hanno iniziato a circolare subito dopo l'ufficializzazione del nome del direttore di gara".

Brutti pensieri espressi ancora più chiaramente dal direttore del ‘Corriere dello Sport', Ivan Zazzaroni in un editoriale dal titolo eloquente: "Inghilterror". "Quando abbiamo letto che per la sfida con l'Austria era stato designato l'inglesissimo Anthony Taylor, un brivido è corso lungo la schiena di parecchi addetti ai lavori e di qualche osservatore poco neutrale – se di mezzo c'è la Nazionale – come il sottoscritto. Semplice coincidenza? Pura casualità? In fondo siamo cresciuti sentendoci ripetere che a pensar male si fa peccato ma molto spesso ci sia azzecca", scrive il direttore del quotidiano.

Un taglio complottistico che ha avuto ampio risalto in Inghilterra, col Daily Mail che ha ‘tradotto' così i timori di Zazzaroni e del suo giornale: "Uno dei principali quotidiani sportivi italiani, il Corriere dello Sport, ha lanciato un'invettiva rabbiosa sulla decisione di nominare l'inglese Anthony Taylor come arbitro per il loro scontro degli ottavi di finale di Euro 2020 contro l'Austria. Sostengono che Taylor vorrà che l'Italia perda come vendetta perché il primo ministro italiano, Mario Draghi, ha chiesto che la finale di Euro 2020 venga spostata da Londra a Roma a causa delle preoccupazioni per la diffusione della variante Delta del coronavirus nel Regno Unito".

Detto che il 42enne Taylor ha abbondante esperienza internazionale ed ha tre precedenti con la Nazionale azzurra (una vittoria, un pareggio ed una sconfitta in amichevole), la designazione è stata fatta da un italiano, ovvero Roberto Rosetti, presidente della Commissione Arbitri della UEFA. Segno evidente di una stima che va oltre l'Inghilterror agitato in queste ore, quando peraltro il fischietto inglese ha fatto il pieno di elogi per la sua gestione impeccabile dei drammatici momenti del malore di Eriksen.