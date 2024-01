In Inghilterra gli arbitri spiegheranno le decisioni prese al VAR in campo: parleranno in tempo reale Dopo alcuni mesi di sperimentazione l’IFAB ha dato il via libera: la possibile novità potrebbe arrivare in Premier League a partire dalla prossima stagione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Dal prossimo anno gli arbitri in Premier League spiegheranno in diretta le decisioni prese con il VAR. Il campionato inglese si prepara a una svolta destinata a segnare la storia del calcio, nel tentativo di mettere a tacere le numerose polemiche che ormai da mesi si susseguono dopo ogni partita.

Secondo un dossier del DailyMail i legislatori dell'IFAB hanno dato l'approvazione agli arbitri per offrire spiegazioni direttamente dal campo a seguito di alcune sperimentazioni portate avanti in Messico e Portogallo. La conferma è attesa prima dell'Assemblea generale che si terrà a marzo, una data cruciale per l'introduzione di questa importantissima novità.

Già da tempo Howard Webb, il capo degli arbitri in Premier League, è in prima linea per chiedere più trasparenza e adottare misure che permettano di fugare immediatamente ogni dubbio sulle decisioni prese in campo. E spiegare i motivi in tempo reale va proprio nella direzione auspicata dall'ex direttore di gara inglese.

Il sistema che potrebbe essere adottato a partire dalla prossima stagione ricalcherebbe ciò che avviene già nel rugby, ma servirà l'approvazione di tutte le squadre prima di dare ufficialmente il via. In teoria gli arbitri avranno a disposizione un microfono per spiegare il processo decisionale in modo molto semplice, raccontando come si è svolta l'azione e la decisione presa di conseguenza dopo aver consultato il VAR.

L'IFAB avrebbe già dato la sua approvazione, dato che il sistema è stato testato in varie parti del mondo nell'ultimo anno. In particolare nel campionato messicano e nella Coppa di lega portoghese negli scorsi mesi gli arbitri hanno dato spiegazioni in tempo reale ai tifosi presenti allo stadio, provando così a risolvere ogni dubbio e le possibili polemiche. Resterà però da vedere quale sarà l'impatto con il campionato inglese, soprattutto dopo questa stagione in cui le discussioni sugli arbitri sono state centrali.