Immobile inarrestabile, segna un gol a partita con il Besiktas: in Turchia è il capocannoniere

A cura di Ada Cotugno

L'avventura di Ciro Immobile al Besiktas procede a gonfie vele: l'attaccante non ci ha messo molto per adattarsi alla nuova realtà e anche in Turchia è riuscito a confermarsi come re dei bomber, in un campionato che di recente ha accolto diversi attaccanti eccellenti. Anche se si è allontanato dalle luci del grande calcio europeo l'ex Lazio non ha perso il suo tocco e viaggia con l'ottima media di un gol segnato a ogni partita.

Niente di strano per chi era abituato a vederlo in Italia, dove nel 2020 ha vinto la Scarpa d'Oro con 36 gol segnati, ma di sicuro è stato un impatto fortissimo per tutti i tifosi turchi che adesso si godono il terzo posto in campionato conquistato anche grazie al contributo del nuovo idolo.

Immobile capocannoniere in Turchia

La sfida per il trono dei bomber del campionato turco è abbastanza singolare, perché mette uno contro l'altro (almeno per il momento) un ex Roma e un ex Lazio che per anni sono stati rivali del derby. In super Lig si contendono il primo posto della classifica dei marcatori: il primo in assoluto è Immobile, con 6 gol segnati in altrettante partite, seguito a ruota da Dzeko che non demorde nonostante l'età che avanza. Un testa a testa bello e divertente che per ora sta regalando tantissime soddisfazioni all'attaccante italiano.

Che sia campionato o coppa poco importa, dato che Immobile procede con la media di un gol segnato per ogni partita giocata: fin qui in tutte le competizioni è sceso in campo 10 volte segnando 10 gol. Gli ultimi due sono arrivati nel posticipo del lunedì contro il Kayserispor, chiuso con una bella vittoria per 3-0 alla quale ha contribuito con una doppietta, la seconda del suo campionato (sono 4 in tutto le doppiette in Turchia). Manca la tripletta, la prima occasione per portarsi a casa il pallone anche in Turchia.