Il video dei tifosi del Monza che deridono la loro stessa squadra nel giorno della retrocessione I tifosi del Monza hanno voluto esorcizzare il dispiacere per la retrocessione del Monza in Serie B intonando cori in maniera sarcastica: "L'importante è partecipare – oppure – Torneremo, torneremo, torneremo in Serie B".

A cura di Fabrizio Rinelli

Il primo verdetto ufficiale del campionato di Serie A 2024/2025 è arrivato intorno alle 17 di domenica quando la vittoria dell'Atalanta per 4-0 ha certificato la retrocessione matematica del Monza in Serie B. Il sogno di Adriano Galliani svanisce dopo 3 stagioni in cui i brianzoli in massima serie sembravano essere diventati ormai una realtà consolidata. E invece, come sottolineato anche dal tecnico Alessandro Nesta nella conferenza stampa della vigilia, dopo la morte di Silvio Berlusconi qualcosa è cambiato all'interno del club. Una sorta di ridimensionamento che coinvolto tutti.

I tifosi però, gli unici a subire sempre il dolore – sportivamente parlando – di queste delusioni sul campo, hanno saputo ancora una volta dare l'ennesimo insegnamento. In un video comparso sui social infatti, viene ripresa la curva del Monza durante la partita contro l'Atalanta. Il risultato è sullo 0-2 e la Dea è assolutamente padrona del campo. I sostenitori brianzoli allora vogliono esorcizzare la matematica retrocessione iniziando a ironizzare su quanto accade in campo con cori specifici: "L'importante è partecipare – oppure – Torneremo, torneremo, torneremo in Serie B". Ma anche: "Fuorigioco per noi! Fuorigioco per noi, fuorigioco per noi!".

I tifosi del Monza durante la sfida contro l'Atalanta.

Il pubblico brianzolo è da tempo che ormai aveva capito la situazione societaria e di squadra con una retrocessione ormai solo da certificare. E così da tempo evidentemente aveva metabolizzato tutto ciò e nel giorno in cui sarebbe arrivata la sentenza ufficiale sul campo si è voluto semplicemente divertire sugli spalti. "Quasi quasi gol – e altri cori come – O monzese non ti arrabbiare l'importante è partecipare". Insomma, il clima era questo e vista la difficoltà dei giocatori di trovare la via del gol, per un momento i tifosi hanno anche simulato l'esultanza di una rete segnata.

Uno degli striscioni esposti nella curva del Monza.

Le parole del ds Bianchessi sul futuro del Monza

Il Monza di fatto prenderà parte al prossimo campionato di Serie B con però tanti dubbi. Soprattutto dal punto di vista societario. “Ci siederemo con Galliani per programmare la prossima Serie B e creare un Monza forte e vincente. Difficile da capire le motivazioni e la qualità della rosa" aveva detto il ds Mauro Bianchessi ieri subito dopo la sfida persa contro l'Atalanta in casa. E conclide a proposito della retrocessione: “Difficile tenere i giocatori richiesti da squadra che fanno la Champions. Abbiamo provato di tutto, anche cambiando l’allenatore: la squadra si è sempre impegnata".