Il Verona batte l’Atalanta e lascia la Fiorentina sola all’ultimo posto: Giovane fa gol e assist

Il Verona fa una mezza impresa centrando la prima vittoria battendo 3-1 l'Atalanta al Bentegodi. Nel primo tempo i gol di Belghali e Giovane mettono il punteggio già al sicuro sul 2-0 per la squadra di Zanetti. Nella ripresa Bernede fa 3-0 prima del rigore messo a segno da Scamacca che riesce ad accorciare le distanze. Con questo risultato il Verona lascia l'ultima posizione lasciando la sola Fiorentina come fanalino di coda a soli 2 punti.

Belghali e Giovane fanno due gol nel primo tempo

Al Bentegodi il Verona ospita un'Atalanta convinta di voler proseguire la striscia positiva di risultati iniziati con Palladino anche se davanti aveva una squadra come gli scaligeri capaci di grandi serata. La Dea gioca con quasi tutti gli effettivi nonostante in settimana in Champions ci sia come avversario il Chelsea di Maresca al Gewiss Stadium. La partita, dopo un'iniziale fase di studio, entra nel vivo e i protagonisti diventano subito i padroni di casa.

La squadra di Zanetti al minuto 29 passa in vantaggio con Belghali che approfittando di un appoggio di Mosquera, partito sul filo del fuorigioco, evita la chiusura di Djimsiti e trafigge Carnesecchi segnando la rete che vale l'1-0. L'Atalanta prova a reagire ma a 5 dalla fine della prima frazione da azione di calcio d'angolo la palla arriva sui piedi di Giovane che era fuori area, l'attaccante fa partire un sinistro che, leggermente deviato da Hien, trafigge per la seconda volta Carnesecchi e il primo tempo si chiude sul punteggio di 2-0.

L'Hellas nella ripresa la chiude: Scamacca accorcia solo le distanze

Nella ripresa Palladino cambia l'Atalanta mandando in campo Scamacca e Kolasinac. La Dea si rende pericolosa con un'azione davanti alla porta di Montipò ma la palla non finisce in rete. Il Verona dall'altra parte però riesce a sfruttare benissimo tutte le opportunità di contropiede e da uno di questi arriva la rete del 3-0 di Bernede che sfrutta al meglio la sgroppata a sinistra di Giovane che fornisce l'assist al centrocampista che mette la palla in rete e fa esplodere il Bentegodi. L'arbitro però ferma tutto per un possibile tocco di mano precedente di Bella-Kotchap.

Quest'ultimo sembrava avesse toccato la palla con la mano in area di rigore sul tocco di Samardzic. Dopo un check col VAR l'arbitro decide che non è rigore perché la palla non cambia direzione e non c'è stato alcun tocco. Il 3-0 non ferma il Verona che con Mosquera sfiora il poker mentre Scamacca dall'altra parte colpisce la traversa. Nella stessa azione ancora Bella-Kotchap tocca col braccio la palla proprio sul tiro di Scamacca e dunque l'arbitro assegna calcio di rigore all'Atalanta. Dal dischetto Scamacca non sbaglia e fa 3-1. Nonostante un breve forcing finale è l'Hellas a portarsi a casa tre punti pesantissimi.