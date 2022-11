Il tiro esce dallo stadio e finisce sopra un balcone: Valverde non sa dove mettere la faccia Il tiro di Valverde esce dallo stadio e finisce sopra un balcone, i tifosi esultano come un gol: il singolare episodio nella notte della sconfitta del Real Madrid in casa del Rayo Vallecano.

A cura di Vito Lamorte

Federico Valverde è diventato uno dei calciatori più importanti del Real Madrid negli ultimi anni. Al suo arrivo in sordina ha fatto seguito una crescita esponenziale che lo hanno reso un punto fisso sia con Zidane che con Ancelotti. L'uruguaiano in questa stagione si sta facendo notare anche in zona gol, anche grazie ad una scommessa fatta con il suo allenatore, ma nell'ultimo match di Liga si è preso la scena per una situazione alquanto insolita.

I campioni di Spagna e d'Europa in carica hanno perso in casa del Rayo Vallecano per 3-2 e hanno mancato il sorpasso al Barcellona, che ore si è preso la vetta del campionato con 2 punti in più sulla Casa Blanca. A prendersi parte del dibattito durante e dopo il match è stato un episodio in particolare che ha visto Valverde attore principale e ha fatto impazzire i social media.

Nel tentativo di rimettere in equilibrio la gara, che Oscar Trejo aveva portato a favore dei padroni di casa, sugli sviluppi di un corner accade qualcosa di singolare: il centrocampista uruguagio si coordina per il tiro verso la porta avversaria ma colpisce malissimo e la palla termina fuori dall'Estadio de Vallecas.

L'atterraggio, però, è molto particolare: il tiro del 24enne finisce la sua corsa sopra un balcone del secondo piano di un affollato appartamento vicino all'impianto sportivo. L'episodio è stato festeggiato dai tifosi di casa come un gol e gli uomini che si sono visti recapitare un pallone direttamente a casa hanno alzato il trofeo verso lo stadio per concludere questo siparietto molto divertente.

Lo sfortunato errore del centrocampista del Real Madrid è parte di una serie di situazioni che non hanno funzionato nella squadra di Ancelotti, che ha subito una sconfitta inaspettata a Puente de Vallecas e ora sarà costretta ad inseguire i rivali del Barça.

I gol di Luka Modric e Militao aveva ribaltato l'iniziale vantaggio del Rayo Vallecano ma dopo le due reti del Real è arrivata la nuova reazione dei ragazzi di Andoni Iraola grazie all'uno-due a cavallo dell'intervallo firmato da Alvaro Garcia e Trejo.