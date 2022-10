Valverde continua a far gol, la scommessa con Ancelotti funziona: “Non voglio che si ritiri” Fede Valverde e Carlo Ancelotti stanno portando avanti una curiosa scommessa dall’inizio della stagione, che ha migliorato il rendimento in zona gol del centrocampista uruguaiano del Real Madrid.

Federico Valverde è in uno stato di forma clamorosa. Il calciatore uruguaiano ha segnato il suo quinto gol in Liga, il sesto stagionale, ed è stato fondamentale nella vittoria del Real Madrid in casa dell'Elche. Al Martínez Valero il centrocampista del 1998 ha tirato fuori dal cappello un altro tiro impressionante dalla media distanza, che ha sorpreso Edgar Badía e ha portato avanti la Casa Blanca in una gara non semplice.

Questo gol colloca l'ex calciatore del Peñarol come uno dei capocannonieri dei Blancos in questa stagione dietro solo a Vinicius Jr, fermo a 7; e rende il Real Madrid la squadra che ha realizzato più gol da fuori area nei cinque maggiori campionati.

Per numeri e per lo stato di forma è già la migliore partenza di Valverde da quando è arrivato a Madrid ma l'uruguaiano è da tempo un punto fisso e un titolare indiscusso, pilastro indispensabile, per Carlo Ancelotti: Federico da Montevideo è il calciatore con cui il tecnico cambia l'assetto della sua squadra senza stravolgimenti troppo d'impatto.

Tale è la fiducia che l'allenatore nel suo giocatore, che i due hanno messo una curiosa scommessa: Fede Valverde deve segnare almeno dieci gol nella stagione 2022/2023 altrimenti Ancelotti dovrà strappare il suo patentino da allenatore. Una responsabilità che il charrúa ha preso molto sul serio.

Qualche settimana Carletto ha dichiarato: "Se non riesci a fare almeno 10 gol in una stagione, io devo prendere il patentino (da allenatore ndr) e stracciarlo per andare in pensione".

Valverde ai microfoni di DAZN ha parlato proprio di questa scommessa e di come Ancelotti lo stia aiutando a migliorare: "Devo superare la cifra di dieci gol. Sono concentrato sul farlo, è una pressione molto bella, non voglio essere incolpato per il ritiro dell'allenatore. Penso che mi abbia aiutato ad avere quella forza, quella sicurezza e quella voglia di voler andare a cercare di più il gol. Vediamo se vinco la scommessa".