Il telecronista giapponese all’Italia di Gattuso: “Vi prego, qualificatevi. Devo rivivere l’incubo?”

Yoshitaka Kitagawa è il telecronista di punta di DAZN in Giappone per le partite della Nazionale italiana: il suo messaggio per gli azzurri prima della finale del playoff mondiale con la Bosnia è un appello disperato.

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Yoshitaka Kitagawa è il telecronista principe di DAZN in Giappone per la Serie A e per le partite della Nazionale italiana, in coppia con la spalla tecnica Katsuya Hosoe, un po' come fossero Caressa e Bergomi: i due hanno seguito anche l'ultima partita dell'Italia contro l'Irlanda del Nord che ha dato agli azzurri di Gattuso il pass per la finale del playoff contro la Bosnia che potrebbe darci dopo 12 anni di assenza la qualificazione a un Mondiale di calcio.

L'appello del telecronista giapponese Yoshitaka Kitagawa all'Italia prima della Bosnia: "Qualificatevi!"

Kitagawa è noto non solo per il suo stile inconfondibile, ma anche per la passione (per non dire il tifo palese) con cui commenta l'Italia. Per questo la prospettiva di un'altra Coppa del Mondo senza la nostra Nazionale è qualcosa cui non vuole neanche pensare. Ha dunque registrato un videomessaggio contenente un appello quasi disperato ai ragazzi di Gattuso impegnati stasera nel catino ribollente di Zenica.

"Forza Azzurri! Questa volta dovete assolutamente qualificarvi! – attacca il giornalista nipponico, bello carico con la maglia della Nazionale addosso – Sono già passati 12 anni dall'ultima partecipazione alla Coppa del Mondo. Pensavo che stavolta ce l'avremmo fatta e invece siamo stati umiliati dal mostro norvegese! Per la terza volta consecutiva ai playoff! Nel 2018 abbiamo perso contro la Svezia, nel 2022 contro la Macedonia del Nord e non ci siamo qualificati. Devo rivivere di nuovo quell'incubo?".

Kitagawa spiega come un nuovo flop azzurro avrebbe conseguenze devastanti anche per il suo lavoro: "Se non vi qualificate, quali partite mi faranno commentare ai Mondali? Vi prego Italia, qualificatevi! Fatemi commentare una partita dell'Italia ai Mondiali. Voglio vivere quel momento rovente della qualificazione alla Coppa del Mondo".

Parole declamate in maniera teatrale, mentre si copre il viso con le mani, gesticola disperato, passa dalle immagini di Haaland a quelle della sconfitta contro la Macedonia del Nord, fino alla supplica finale con la mano sul cuore, e in mezzo anche un inchino.

Yoshitaka Kitagawa ha vissuto per anni in Italia, parla italiano e ha tantissimi contatti col mondo del nostro calcio. Oltre alle telecronache, in Giappone conduce programmi dove parla solo di Serie A e Nazionale azzurra. Dietro la drammaticità sceneggiata del suo appello, c'è insomma della passione vera per i nostri colori. Vediamo di non deluderlo…