L'ultimo match del campionato portoghese ha avuto una coda inaspettata per il Porto. In occasione del "terzo tempo" della sfida vinta di misura dal Porto sul campo del Farense c'è stato un faccia a faccia molto duro tra Pepe e il compagno di squadra N'Diaye. L'ex Real Madrid, che spesso e volentieri in carriera si è contraddistinto per situazioni al limite, infastidito dall'atteggiamento del centrocampista ha iniziato a spintonarlo con decisione, in un vero e proprio scontro fisico. Solo l'intervento dell'arbitro e dei compagni hanno impedito che la situazione degenerasse nella squadra che agli ottavi di Champions affronterà la Juventus.

Non è bastata la vittoria in trasferta per raffreddare gli animi in casa Porto. Subito dopo il fischio finale del match vinto sul campo del Farense, il centrocampista N'Diaye si è avvicinato all'esperto centrale Pepe. Quello che sembrava inizialmente uno scambio di complimenti per il risultato, si è trasformato in un principio di rissa. Il calciatore senegalese entrato in campo in pieno recupero ha detto qualcosa al compagno, lamentandosi probabilmente di qualcosa. Una situazione che ha sorpreso e mandato su tutte le furie Pepe che prima ha respinto N'Diaye e poi ha affrontato a muso duro con tanto di pugni chiusi all'altezza del collo.

L'arbitro che era nei pressi dei due è subito intervenuto, con gli altri giocatori del Porto che hanno poi riportato la situazione alla normalità. Pepe è tornato subito negli spogliatoi, mentre il giocatore africano è rimasto qualche minuto sul terreno di gioco per festeggiare con il reso della squadra. L'allenatore Coinceiçao ha minimizzato parlando di "normali cose di gioco".

Nel post-partita il centrocampista ha voluto scusarsi con il difensore portoghese e con tutto il resto della squadra con un post sui social: "Vorrei scusarmi con tutti i tifosi dell'FC Porto per lo sfortunato incidente accaduto stasera. Questo non sarebbe mai dovuto accadere. Pepe è un fratello maggiore e ho imparato molto da lui. A volte il desiderio di vincere in una partita fa accadere alcune cose sfortunate da una parte o dall'altra. Sono sempre stato un modello di disciplina e devozione nel club e intendo mantenerlo così".