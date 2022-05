Il PSG ha scelto Mbappé, Neymar può andare via subito: Newcastle e il fondo PIF sognano il colpaccio Il Newcastle sogna in grande e sarebbe pronto a portare Neymar in Premier League: il PSG sembra aperto alla cessione ma non è detto che il brasiliano abbia intenzione di muoversi da Parigi. Il fondo PIF sogna il primo colpaccio.

A cura di Vito Lamorte

Il Paris Saint-Germain ha fatto la sua, prevedibile, scelta e ha puntato tutto su Kylian Mbappé per il prossimo futuro. Adesso, però, qualche stella potrebbe andare via dalla capitale francese. Con l'attaccante della selezione transalpina che ha ingrandito ancora di più il suo potere e il suo status nello spogliatoio, potrebbero esserci delle grandi novità nelle prossime settimane sotto la Tour Eiffel.

Oltre al nuovo allenatore, con Al-Khelaifi che vorrebbe Zinedine Zidane sulla panchina del Parco dei Principi ma non ci sono conferme in merito, si parla molto anche del nuovo direttore sportivo che dovrebbe essere Luis Campos: il dirigente portoghese sarebbe pronto a mettere mano alla rosa del PSG e uno dei possibili partenti sarebbe Neymar.

Secondo il noto giornale francese L'Equipe, il Newcastle sarebbe interessato a portare il brasiliano in Premier League e non molti club possono permettersi di avere il numero 10 della Seleçao nella loro rosa visto lo stipendio 707,692 euro a settimana ma il club inglese con la nuova proprietà saudita è uno dei pochi in grado di offrirgli il denaro che chiede.

I Magpies vorrebbero provare a prendere il brasiliano nella prossima finestra di mercato nonostante O Ney abbia da poco firmato un nuovo contratto quadriennale col PSG: la permanenza di Kylian Mbappe e il nuovo corso del club della capitale francese potrebbe portare a scelte impensabili fino a poche settimane fa.

A Neymar sono sempre stati legati i nomi di Barcellona e Manchester United ma nessuno di loro ha mai portato un'offerta concreta a Parigi. Nonostante il PSG sia aperto alla vendita, non è detto che il brasiliano abbia intenzione di muoversi ma il fondo PIF vuole lasciare subito il segno in Premier e sogna il colpaccio per rianimare un club blasonato che da troppi anni non riveste un ruolo da protagonista.

I bianconeri già a gennaio hanno mostrato le loro intenzioni spendendo quasi 100 milioni di sterline per attirare portare a St. James Park gente del calibro di Kieran Trippier e Bruno Guimaraes: adesso proveranno ad alzare l'asticella cercando di proporre a Neymar un progetto che ruoti intorno a lui nel campionato più bello e ricco del mondo. Bisognerà capire le reali intenzioni del brasiliano ma il mercato ci ha insegnato negli ultimi anni a non dare mai nulla per scontato.