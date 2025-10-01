Il Porto di Farioli ha vinto tutte le partite giocate in questa stagione: ha subito solo un gol

Otto partite, otto vittorie e soltanto un gol subito in tutte le competizioni: il Porto di Farioli è diventata la squadra perfetta e sulla carta fa meglio di tutte le altre big.

Francesco Farioli ha tanti motivi per sorridere, 8 per la precisione: l'italiano è l'unico allenatore tra le grandi leghe europee ad aver vinto tutte le partite che la sua squadra ha giocato tra campionato e coppe. È una soddisfazione immensa per lui e anche per i dirigenti del Porto che lo hanno accolto dopo l'addio all'Ajax. Non ha nessuna intenzione di fermarsi e l'ambizione più grande è quella di regalare il titolo alla sua squadra che in questo momento guarda tutti dall'alto con il suo primo posto in classifica.

È la striscia di vittorie più importanti in tutta l'Europa perché Farioli non solo è ancora imbattuto, ma è a punteggio pieno ovunque e con una difesa di ferro che ha fatto davvero la differenza in questo inizio di stagione. Domani affronterà la Stella Rossa in Europa League con la speranza di allungare ancora di più il filotto di successi.

Il record europeo di Farioli

L'allenatore ha 36 anni e fa parte della nuova generazione della panchina che sta cercando di farsi largo nel mondo del calcio con idee moderne e un approccio in rottura con il passato. Se fin qui tra Nizza e Ajax non era riuscito a fare il passo decisivo, al Porto tutto è cambiato per Farioli che in Portogallo ha trovato la sua dimensione, fatta di 8 vittorie consecutive in tutte le competizioni e di una grande ambizione che lo candida a essere uno dei grandi protagonisti anche in Europa.

Dalla sua parte ha la difesa di ferro e questa volta non è solo un eufemismo. Nelle prime 8 partite della stagione ha subito un solo gol, quello contro lo Sporting, frutto dell'autogol di Perez: pura sfortuna che rovina uno score perfetto, ma è pur sempre una piccola macchia in un cammino fin qui impeccabile. Ha attirato anche le ire di Mourinho, neo allenatore del Benfica, che per provocarlo ha detto alla stampa che il Chelsea è molto più forte dei rivali nazionali del Porto, una provocazione che non ha fatto cadere Farioli che intanto pensa soltanto a continuare il suo cammino con grande soddisfazione.