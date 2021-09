Il Pallone d’Oro 2021 sarà assegnato lunedì 29 novembre: 30 candidati, l’Italia tifa Jorginho Dopo un anno di assenza causa pandemia torna ad essere assegnato il premio individuale più importante del mondo del calcio. Tra due mesi esatti, il 29 novembre a Parigi, verrà annunciato il successore di Lionel Messi trionfatore nel 2019. Lewandowski l’avrebbe vinto l’anno scorso ma il premio non venne assegnato. L’Italia spera nel sesto Pallone d’Oro della sua storia con Jorginho. Ha vinto l’Europeo con l’Italia e la Champions League con il Chelsea: è lui uno dei favoriti alla vittoria finale. L’8 ottobre la lista dei 30 candidati.

A cura di Andrea Lucia

C'è la data. La cerimonia per l’assegnazione del Pallone d’Oro 2021 avverrà lunedì 29 novembre al Théâtre du Châtelet di Parigi. Ad annunciarlo è France Football, la rivista francese che ha istituito questo premio nel 1956 e lo assegna ogni inverno al calciatore che ha dimostrato di essere il migliore nel corso dell'anno solare. Venerdì 8 ottobre alle 17:30 verranno annunciati i 30 candidati e solamente uno sarà il successore di Lionel Messi, l'ultimo giocatore ad aver vinto il trofeo nel 2019. L'anno scorso, infatti, il Pallone d'Oro non è stato assegnato a causa della pandemia. Sarebbe finito molto probabilmente nelle mani di Robert Lewandowski, che non parte tra i favoriti di questa edizione.

Il polacco rientrerà sicuramente nella lista dei finalisti scelta da una giura di 180 giornalisti. Insieme a lui non mancheranno Messi e Cristiano Ronaldo, che si sono spartiti il premio negli ultimi anni, ma ci saranno anche due italiani: Gianluigi Donnarumma e Jorginho. Il portiere passato in estate al Psg è stato il miglior giocatore dell'Europeo e il centrocampista, grazie al trionfo italiano a Euro 2020 e la vittoria della Champions League con il Chelsea, è addirittura in lizza per salire sul podio. Potrebbe diventare il sesto italiano a vincere il Pallone d'Oro dopo Omar Sivori (1961), Gianni Rivera (1969), Paolo Rossi (1982), Roberto Baggio (1993) e Fabio Cannavaro (2006).

Oltre al riconoscimento maschile, ci sarà anche la premiazione per omaggiare la migliore calciatrice dell'anno e saranno assegnati il Trofeo Yachine al miglior portiere, il Trofeo Kopa al miglior giocatore Under 21 e il premio Puskas all'autore del gol più bello. I 10 nominati per il Trofeo Yachine saranno scelti dagli stessi elettori del Pallone d'Oro maschile, mentre i 32 ex vincitori del Pallone d'Oro decreteranno i 10 nominati per il Trofeo Kopa. Nel 2019, dietro la ‘Pulce‘, si sono classificati il difensore del Liverpool Virgin Van Dijk (secondo) e Cristiano Ronaldo (terzo). Il Trofeo Kopa è andato al difensore della Juventus, Matthijs De Ligt, il Trofeo Yashin ad Alisson Becker. A ricevere il Pallone d’Oro femminile è stata la calciatrice statunitense Megan Rapinoe.